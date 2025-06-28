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От Могилева до Москвы. Автопробег "Дорогами Памяти и Славы" принимала российская столица
Тысячи километров, десятки городов, яркие впечатления и новые друзья. Автопробег "Дорогами Памяти и Славы" принимала Москва. Основная точка - Музей Победы на Поклонной горе.
Участники проекта - молодежь из Могилевской области и 20 российских регионов. Они возложили цветы к Монументу Победы и отдали дань памяти воинам-победителям. Прямо на площади открылась передвижная выставка, рассказывающая о тех, кто сражался за Беларусь, освобождал Могилев, а также о вкладе в Победу комсомольцев. Среди экспонатов личные вещи, обмундирование, архивные фотоснимки, письма участников Великой Отечественной.
Екатерина Коропова, участница проекта "Дорогами Памяти и Славы - 80 лет Победы":
"Этот проект дает большие возможности проникнуться историей наших государств, узнать героев, которые освобождали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Хочется посетить каждый уголок, потому что все уникальное, все неповторимое, и пережить все эти эмоции. Нам, молодежи, очень многое можно в таких проектах узнать, раскрыть и донести остальным, чтобы все помнили, знали и гордились".
Молодые люди из Беларуси и России приняли участие в форуме на тему исторической памяти, обсудили совместные проекты. Состоялась презентация новой молодежной информационной площадки VK, которая станет официальной страницей не только проекта "Дорогами Памяти и Славы", но и сотрудничества молодежи из Могилевской области и регионов России.