От науки до исторической политики. Данилович назвал ключевые сферы развития общества

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал Директиву № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства".

В документе четко прописаны ключевые сферы, в которых государство особое внимание уделяет идеологической работе. Об этом в студии "Первого информационного" заявил Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук.

"Это и образование, это наука, культура, спорт, семья, молодежная политика, информационная политика, историческая политика. Эти сферы не просто так обозначены. Это ключевые сферы развития общества. Если мы говорим про семью, то это основа любого общества и любого государства. Там закладывается основа патриотического, гражданственного воспитания нашего подрастающего поколения", - отметил Данилович.

Далее, по его словам, идет система образования. Это одна из важных сфер, поскольку работники системы образования формируют мировоззрение юных граждан государства.