Пока белорусы выбирают будущее своей страны, за границей беглые экстремистские ячейки готовят план, как сделать так, чтобы у коллективного Запада была почва этот выбор не признать.

Уже разработаны программы по дискредитации. Естественно, не без участия европейских политиков, которые по календарному плану уже делают заявления о якобы нечестности выборов, хотя основной день голосования только 26 января. Помаршрутно и поминутно прописаны шабаши за границей, по датам - заявления политиков и европейских структур. Выделены и гранты, однако не все так гладко.

Совсем немного осталось до основного дня голосования на выборах Президента Беларуси - они пройдут 26 января. Вот-вот белорусский народ сделает выбор и определит будущее своей страны. Сейчас идет досрочное голосование, а за ходом следят наблюдатели. Однако еще выборы не прошли, а Европарламент принял резолюцию, в которой прописано итоги выборов не признавать. В Америке евроклоунаду высмеял исполнительный директор Института Рона Пола "За мир и процветание" Даниэль Макадамс.

В резолюции говорится об отсутствии прозрачности, например, но выборы еще не прошли. Или, уходя на прощание перед инаугурацией Трампа, администрация Байдена в лице представителя Госдепа Мэтью Миллер и посольство США в Минске заявили следующее.

Однако намеренное подавление свобод режимом - это расстрел из боевого оружия Эшли Бэббит в 2021 году во время недовольства американцев фальсификации на выборах, где Трамп проиграл, а Америке достался Байден.

17 января бывший госсекретарь США Энтони Блинкен тоже поспешил не признать выборы и называл их фиктивными. Он заявил, что белорусский народ лишен возможности самостоятельно выбирать своих лидеров. Но кто такой заокеанский дядя Блинкен, чтобы не признавать выбор людей, которые пришли на участки голосовать досрочно? Это как-то недемократично, что ли…

То, что экстремистские попрошайки находятся у кормушки, это не секрет. Все эти годы они сидели на довольстве американской администрации. И на выборах 2024 года просчитались - поставили на Харрис, а победил Трамп. Ставка делалась настолько уверенно, что еще в 2024 году, до итогов американских выборов, они уже планировали ход действий на белорусских.

Беларуси стала известна программа, план мероприятий на президентские выборы в Беларуси. Она стартанула аккурат с досрочным голосованием, в это вложили немалые суммы на бесполезную рекламу на YouTube, которая лезет даже на детском контенте. Да и удалось из намеченного в плане далеко не все, а это был план по дискредитации белорусских выборов.

Но вернемся к Харрис. Изначально 26 января в планах было совместное заявление известной и самоназначенной в определенных кругах дамы из Литвы вместе с Камалой Харрис. В этот день должна была быть организована видеосвязь с Харрис как президентом США. Или, на крайний случай, в соцсетях должны были выставить совместные селфи - этакая демонстрация, что Америка с нами. То есть с ними.

Харрис в Овальном кабинете не случилась, и тогда из-под пыльного ковра достали мутную идею с некими паспортами новой Беларуси, которые уже запускали в массы. При торжественной обстановке 26 января беглая кодла должна была начать прием заявок. За сувенирную макулатуру их, правда, чуть не порвали гостеприимные литовцы. Мол, чего это используете нашу лошадь, хотя дело не совсем в лошади, а скорее во всаднике.

Идея не понравилась и расколовшимся беглым, однако шум создать нужно, особенно сейчас, когда Трамп закусил удило, приостановлено финансирование на 90 дней для НКО и НПО, в том числе и беглых белорусских. То есть теперь нужна массовка.

В день белорусских выборов в Литве, Польше, США уже назначены пункты сбора, маршруты движения. Из удивительного, конкретизировать не будем, но в Варшаве 26 января будет сбор в 12:00, а через 15 минут произойдет начало движения протестующих. В 12:35 у них будет промежуточная остановка, и в 13:15-13:45 - финиш. То есть, четко под камеру прошагает массовка, если соберется - это главная проблема. На проведение так называемого марша, а еще и сабантуя белорусы, "годныя лепшага", доноры раскошелились на 60 тыс. евро. Однако это все находится под угрозой срыва.

Во-первых, массовка не сильно оказалась заинтересована, а во-вторых, не смогли собрать даже волонтеров.

А теперь упомянем о больших планах по созданию информационного шума. Для продолжения финансирования остро необходимо создать негативную картинку и негативный имидж белорусских выборов.

23 января в главном здании Сената Польши планировали провести некие слушания по привлечению главы белорусского государства к международной ответственности. Хотели сначала в Вильнюсе, но там сейчас беглые экстремисты не сильно рукопожатые. Вильнюс отказался предоставлять помещение, перенесли в Польшу, но и там - "жах": отказалась и Польша.

В конце концов перейдем к календарному плану мероприятий беглых.

22 января Европарламент должен был принять резолюцию по белорусским выборам. Далее, ровно следом, подключается Сенат Польши. За ним в конце месяца должна подтянуться и Парламентская ассамблея Совета Европы.

26 января верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности эстонка Кая Каллас должна провести беглую самозванку отужинать в Брюсселе с главами МИД Евросоюза. Далее будут совместные заявления и брифинги.