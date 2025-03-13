От образования до промышленности - накануне Дня Конституции награды вручили активу Минска

За вклад в общественно-политическую жизнь столицы и проведение президентской избирательной кампании. Накануне одной из главных республиканских дат - Дня Конституции - наградили актив Минска. Благодарностей удостоены 330 представителей организаций из разных сфер - от образования до промышленности.

Чествование актива столицы накануне Дня Конституции

Награждение самых активных представителей организаций города для Минска уже традиция. В особенности, накануне такого важного государственного праздника. Это повод в очередной раз подчеркнуть вклад белорусов в развитие нашей страны.

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Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Сегодня здесь собрались активисты, те, кто принимал активное участие в организации всех этих электоральных процессов, работал в штабах кандидатов, своим личным примером вдохновлял тысячи минчан на трудовые подвиги во имя благополучия и развития нашей суверенной Республики Беларусь. Так что давайте пожелаем в День Конституции нашей стране мира и процветания".

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Ольга Чуракова, заместитель гендиректора Минского научно-практического приборостроительного института:

"Получить благодарность за свою работу всегда очень важно. Особенно накануне такого важного дня, как День Конституции. Работа за год была проведена колоссальная: работа с людьми, с общественными организациями, участие в общественно-политической жизни, подготовка к предвыборной кампании и сбор подписей в пользу кандидатов. Это все большая работа, где приходилось считаться со своим временем".

Врачи, учителя, работники промышленного сектора - всего 160 человек. Те, кто ежедневно вносят вклад в развитие столицы и поддерживают конституционные ценности современной Беларуси. Перед началом церемонии пообщались с теми, кого сегодня чествуют.

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Анна Маевская, заместитель гендиректора ОАО "Керамин":

"Для меня большая честь в преддверии такого важного государственного праздника, как День Конституции Республики Беларусь, получить такую высокую награду".

Александр Жинко, главный врач УЗ "Городская станция скорой медицинской помощи":

"Всегда приятно получать что-то в канун праздников, особенно праздников государственных. День Конституции - это праздник для всех нас. Но в этом году исполнится 29 лет моей дочке".