От первого УЗИ до ключей от собственного жилья - как в Беларуси поддерживают многодетные семьи

День семьи мир отметил 15 мая. Но где, как не в Беларуси, это не календарная дата, а образ жизни. И где, как не у нас, понятие "семья" пропитано запахом домашнего хлеба, крепости традиций и теплом материнских рук. Подробности сморите в "Специальном репортаже".

2026-й у нас объявлен Годом белорусской женщины. Ведь женщина, мать, жена, хранительница очага - это и есть сердце любой семьи. Это и есть фундамент, на котором стоит страна. Материнство, отцовство и детство находятся под защитой закона, а число браков в стране растет благодаря комфортным условиям.

Вы когда-нибудь пробовали накормить завтраком семью из 13 человек? Вряд ли. Сварить 5 литров каши и не перепутать, кому без сахара, а кому с маслом - это не кулинария, это спецоперация. Добро пожаловать в семью Филистович.

"Готовим, так сказать, для кого-то покажется много. Кастрюля такая, литров на 6,5 - это суп. Такая же кастрюля - это картошка, если рис, гречка, каша, то это чуть меньше. Мясо, если жарим, то два противня, котлеты тоже так. Я думаю, килограмма 2-2,5 фарша у нас уходит", - поделилась многодетная мама Олеся Филистович.

Эту чету из Вилейского района можно смело назвать одной из самых многодетных в стране. Олеся и Михаил Филистович воспитывают 11 родных ребятишек, самому младшему из которых всего 3 месяца, а старшей Марии 16 лет.

Места всем хватает. Глава семейства возвел для наследников просторный дом более чем на 200 квадратов. А чтобы обеспечить их достойную жизнь, а заодно и продовольственную безопасность, взял в аренду 20 га земли. Супруги выращивают овощи и фрукты, здесь же и свое подворье - пять коров, свиньи и птица.

Олеся Игоревна Филистович - настоящее олицетворение белорусской женщины. Женщина-легенда. Награждена Орденом Матери. А недавно Филистовичам один из банков подарил микроавтобус. Теперь в гости к бабушке или в путешествие по Беларуси можно отправиться всем составом и с комфортом. Супруги шутят: мест в салоне 16, так что есть, куда стремиться.

Напрашивается вопрос, так как же можно справиться с одиннадцатью детьми? И тут супруги отвечают: "справляемся, потому что мы команда", и государство в этой команде не чужое. Субсидии, пособия, теперь и своя машина.

Комплексная помощь сопровождает каждую семью на каждом этапе - от рождения ребенка и до его вступления во взрослую жизнь. Пособиями всех видов в стране охвачено 330 тыс. детей. При рождении первого ребенка семья единовременно получает более 5тыс. рублей. Это весомая поддержка на старте. Если рождаются второе и последующие дети, сумма выплаты возрастает и составляет порядка 7 тыс. рублей. Одной из самых популярных мер поддержки остается семейный капитал. Сегодня его размер составляет порядка 35,5 тыс. рублей.

"В этом году в бюджете предусмотрено на данные виды поддержки 280 млн рублей. К слову сказать, это мера поддержки у нас в стране уже функционирует с 2015 года, и на сегодняшний день на семьи многодетные открыто порядка 150 тыс. вкладов. И надо отметить, что любая многодетная семья может досрочно использовать семейный капитал, и таким правом уже воспользовались около 100 тыс. семей", - пояснила замминистра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова.

Всего в Беларуси проживает 2,6 млн семей. Более 78 % выбрали городской ритм жизни, остальные предпочли сельскую местность. А еще за последние пять лет в стране увеличилось количество многодетных на 6 % и сегодня составляет порядка 120 тыс. семей. Каждый четвертый ребенок воспитывается в большой семье.

В рейтинге регионов по многодетности лидерство сохраняет Брестская область. Там проживает более 24 тыс. таких семей. На втором месте столичный регион - свыше 21 тыс. Замыкает тройку Гомельщина - 19 тыс. многодетных ячеек общества. К слову, самая большая семья страны проживает в Минской области. Елена и Сергей Олехновичи воспитывают 15 детей.

Поддержка - не только о материальном, это еще и тепло сердец. Принцип "чужих детей не бывает" стал жизненным кредо для Тамары и Василия Гацукович, родителей-воспитателей из Дзержинска. Вырастив сына и дочь, они уже более 20 лет дарят любовь детям с непростой судьбой. Сейчас в их детском доме семейного типа подрастают шестеро ребят.

"Для нас это жизнь. Нельзя сказать, что это работа. Мы остаемся наедине, и все наши разговоры всегда о детях. Традиций у нас много, мы отмечаем постоянно дни рождения каждого. У нас есть праздник урожая. Стараемся за столом собираться вместе, потому что стол объединяет семью", - рассказывают родители-воспитатели детского дома семейного типа Тамара и Василий Гацукович.

У каждого из ребят своя история и свой характер, но вместе они единое целое. Учатся помогать друг другу, искренне мечтать и строить планы на будущее. Ведь когда за спиной есть семья, любая вершина кажется достижимой.

"На сегодняшний день в стране функционирует около 1,2 тыс. приемных семей, в которых на воспитании находятся более 2,3 тыс. детей. А также функционирует 283 детских дома семейного типа, в которых на воспитании находятся почти 2 тыс. детей", - отметила консультант Главного управления Министерства образования Беларуси Елена Войтехович.