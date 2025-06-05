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От подготовки до проверки - как проходит ЦЭ и кто контролирует весь процесс
Белорусские школьники уже сдали централизованные экзамены. Как проходили эти испытания, рассказали в проекте "На контроле Президента".
Для доставки учащихся к пунктам проведения ЦЭ, а их в стране в 2025 году 144, были задействованы свыше 850 школьных автобусов. Можно было идти пешком, можно было добираться и на общественном транспорте. Требование одно - все вместе, от школы и со своим педагогом. Так меньше шансов проспать и не успеть на экзамен.
С ребятами проводят и обязательный инструктаж. Цена ошибки очень высока. Не хочется терять целый год из-за своей невнимательности или суеты.
Централизованный экзамен в этом году сдавали без малого 57 тыс. выпускников 11-х классов.
К этому важному событию готовятся не только ученики, но и педагоги-организаторы, которые заранее тянут жребий, чтобы определить, в какой аудитории, на каком предмете они будут работать в день испытаний. За этим процессом наблюдают контролеры.
Вообще делается все, чтобы результат испытаний зависел исключительно от знаний и подготовки абитуриентов. Например, тесты и бланки находятся за семью печатями. Кабинет под сигнализацией. И даже пакеты используют специальные, которые нигде нельзя купить, а значит заменить или вскрыть раньше времени.
Кстати, график доставки конвертов расписан поминутно, чтобы в назначенный час - ровно в 11 часов - дать старт централизованным испытаниям. В единые дни, в единое время, по всей стране.
Сейф с заданиями и бланками вскрывают только за полчаса до старта испытания в присутствии представителей государственной комиссии по контролю за экзаменами и членов выездных рабочих групп.
Оксана Казимирская, замначальника управления Комитета госконтроля Беларуси:
"Организаторами обеспечена сохранность тестовых заданий. Они находятся в сейфе в отдельном кабинете, оборудованном сигнализацией. Так что за сохранность тестовых заданий, экзаменационных заданий можно быть спокойным".
В Белорусском государственном аграрном техническом университете экзамен сдавали более тысячи выпускников школ Минского района. Испытания проходили в 44 аудиториях одновременно. Механизм отточен до мелочей. Порядка сотни человек обеспечивали проведение ЦЭ и ЦТ. Посторонним вход воспрещен.
"Без наличия соответствующего пропуска, паспорта ни одного постороннего человека в корпуса на сегодняшний день мы не пропускаем. Родители могут подождать на территории студенческого городка. Если будет дождь или плохая погода, они могут пройти в столовую, в павильон, те корпуса, которые не задействованы для проведения централизованного экзамена", - подчеркнул проректор БГАТУ Владимир Синельников.
За безопасностью во время испытаний следила милиция, за здоровьем - дежурный медик. Механизм проведения централизованного экзамена в этом году прежний, за исключением двух изменений: в аудитории не могут присутствовать педагоги-предметники, а также запрещено не просто использовать, но и проносить любые гаджеты. Это не только телефоны, но и, скажем, умные часы. Желающих нарушить это правило в нынешнем году было немного, лишь двое школьников со всей страны не сдали экзамен по этой причине.
Ни один пункт сдачи экзамена и тестирования в стране не остался без мониторинга. Ключевая задача - обеспечить равные условия для всех участников испытаний. Только от Комитета госконтроля в эти жаркие дни работали порядка двух сотен человек.
Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:
"Сегодня система устоялась, она третий год работает, и мы каких-то нареканий не видим. Я надеюсь, что эта вступительная кампания пройдет, как она и планировалась, без каких-то замечаний".
"Если говорить об обращениях, которые поступали в рабочую группу госкомиссии, было рассмотрено порядка 40, - заметил Андрей Лобович. - Основная их масса касалась того, что кто-то по каким-то причинам не успел зарегистрироваться на централизованный экзамен, централизованное тестирование, поэтому в комиссии принято решение дать возможность этим ребятам показать свои знания в резервные дни".
Самыми популярными в этом году остаются экзамены по русскому языку, математике и белорусскому языку. Тестовые материалы не изменились - с первого по пятый уровни сложности. Школьной программы будет достаточно, чтобы сдать экзамены на отлично.
Централизованные экзамены позади. В начале июня абитуриенты сдали тесты по предметам на выбор. Все бланки с ответами оперативно попадают в Республиканский институт контроля знаний, где баллы посчитает компьютер.
Выпускные вечера во всех школах Беларуси пройдут 13 июня. А уже 11-го будущие абитуриенты будут знать, с чем они входят во взрослую жизнь.