От подготовки до проверки - как проходит ЦЭ и кто контролирует весь процесс

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Белорусские школьники уже сдали централизованные экзамены. Как проходили эти испытания, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Для доставки учащихся к пунктам проведения ЦЭ, а их в стране в 2025 году 144, были задействованы свыше 850 школьных автобусов. Можно было идти пешком, можно было добираться и на общественном транспорте. Требование одно - все вместе, от школы и со своим педагогом. Так меньше шансов проспать и не успеть на экзамен.

С ребятами проводят и обязательный инструктаж. Цена ошибки очень высока. Не хочется терять целый год из-за своей невнимательности или суеты.

Централизованный экзамен в этом году сдавали без малого 57 тыс. выпускников 11-х классов.

К этому важному событию готовятся не только ученики, но и педагоги-организаторы, которые заранее тянут жребий, чтобы определить, в какой аудитории, на каком предмете они будут работать в день испытаний. За этим процессом наблюдают контролеры.

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Вообще делается все, чтобы результат испытаний зависел исключительно от знаний и подготовки абитуриентов. Например, тесты и бланки находятся за семью печатями. Кабинет под сигнализацией. И даже пакеты используют специальные, которые нигде нельзя купить, а значит заменить или вскрыть раньше времени.

Кстати, график доставки конвертов расписан поминутно, чтобы в назначенный час - ровно в 11 часов - дать старт централизованным испытаниям. В единые дни, в единое время, по всей стране.

Сейф с заданиями и бланками вскрывают только за полчаса до старта испытания в присутствии представителей государственной комиссии по контролю за экзаменами и членов выездных рабочих групп.

Оксана Казимирская, замначальника управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Организаторами обеспечена сохранность тестовых заданий. Они находятся в сейфе в отдельном кабинете, оборудованном сигнализацией. Так что за сохранность тестовых заданий, экзаменационных заданий можно быть спокойным".

Оксана Казимирская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c08f71a7-bae6-41fc-8536-370eebe2b69c/conversions/6c31dcae-4762-4817-a9e2-c8357aeb7bf6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c08f71a7-bae6-41fc-8536-370eebe2b69c/conversions/6c31dcae-4762-4817-a9e2-c8357aeb7bf6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c08f71a7-bae6-41fc-8536-370eebe2b69c/conversions/6c31dcae-4762-4817-a9e2-c8357aeb7bf6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c08f71a7-bae6-41fc-8536-370eebe2b69c/conversions/6c31dcae-4762-4817-a9e2-c8357aeb7bf6-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Белорусском государственном аграрном техническом университете экзамен сдавали более тысячи выпускников школ Минского района. Испытания проходили в 44 аудиториях одновременно. Механизм отточен до мелочей. Порядка сотни человек обеспечивали проведение ЦЭ и ЦТ. Посторонним вход воспрещен.

"Без наличия соответствующего пропуска, паспорта ни одного постороннего человека в корпуса на сегодняшний день мы не пропускаем. Родители могут подождать на территории студенческого городка. Если будет дождь или плохая погода, они могут пройти в столовую, в павильон, те корпуса, которые не задействованы для проведения централизованного экзамена", - подчеркнул проректор БГАТУ Владимир Синельников.

За безопасностью во время испытаний следила милиция, за здоровьем - дежурный медик. Механизм проведения централизованного экзамена в этом году прежний, за исключением двух изменений: в аудитории не могут присутствовать педагоги-предметники, а также запрещено не просто использовать, но и проносить любые гаджеты. Это не только телефоны, но и, скажем, умные часы. Желающих нарушить это правило в нынешнем году было немного, лишь двое школьников со всей страны не сдали экзамен по этой причине.

Ни один пункт сдачи экзамена и тестирования в стране не остался без мониторинга. Ключевая задача - обеспечить равные условия для всех участников испытаний. Только от Комитета госконтроля в эти жаркие дни работали порядка двух сотен человек.

Андрей Лобович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/731d6862-23b2-4ba2-8756-e96b50865d92/conversions/fd32817c-ddc6-471e-aed1-ce3ea8419ac5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/731d6862-23b2-4ba2-8756-e96b50865d92/conversions/fd32817c-ddc6-471e-aed1-ce3ea8419ac5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/731d6862-23b2-4ba2-8756-e96b50865d92/conversions/fd32817c-ddc6-471e-aed1-ce3ea8419ac5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/731d6862-23b2-4ba2-8756-e96b50865d92/conversions/fd32817c-ddc6-471e-aed1-ce3ea8419ac5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"Сегодня система устоялась, она третий год работает, и мы каких-то нареканий не видим. Я надеюсь, что эта вступительная кампания пройдет, как она и планировалась, без каких-то замечаний".

"Если говорить об обращениях, которые поступали в рабочую группу госкомиссии, было рассмотрено порядка 40, - заметил Андрей Лобович. - Основная их масса касалась того, что кто-то по каким-то причинам не успел зарегистрироваться на централизованный экзамен, централизованное тестирование, поэтому в комиссии принято решение дать возможность этим ребятам показать свои знания в резервные дни".

Самыми популярными в этом году остаются экзамены по русскому языку, математике и белорусскому языку. Тестовые материалы не изменились - с первого по пятый уровни сложности. Школьной программы будет достаточно, чтобы сдать экзамены на отлично.

Централизованные экзамены позади. В начале июня абитуриенты сдали тесты по предметам на выбор. Все бланки с ответами оперативно попадают в Республиканский институт контроля знаний, где баллы посчитает компьютер.