От подготовки офицеров до полевой кухни: что интересует Лукашенко в ходе проверки Вооруженных Сил

Фото: soyuz.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: soyuz.by

В Беларуси проводится внезапная проверка готовности Вооруженных Сил. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам доклада главе государства рассказал в "Президентской среде", какие именно вопросы интересуют Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Президентом принято решение провести внезапную масштабную проверку Вооруженных Сил, которая уже находится в самой интенсивной, наверное, стадии. Практически каждый день Главнокомандующий заслушивает о промежуточных итогах и ходе данной проверки", - сообщил Александр Вольфович.

По его словам, главу государства интересует объективность и комплексный подход к выполнению задач. Ключевыми критериями оценки являются состояние личного состава и техники. Особое внимание уделяется подготовке офицерских кадров. "Президента интересует то, насколько прежде всего подготовлены штабы к уяснению полученных задач, принятию решений, подкрепленных расчетами", - обозначил госсекретарь.

Президент говорит: если офицер подготовлен к получению и решению задачи, то и личный состав выполнит ее по-любому. От обученности офицеров зависит многое, и этому Президент уделяет достаточно большое внимание. Александр Вольфович

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488e827e-eaab-477f-8044-ce2c669ed280/conversions/481fecb7-4e61-47d7-9fca-0f7fa295b4cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488e827e-eaab-477f-8044-ce2c669ed280/conversions/481fecb7-4e61-47d7-9fca-0f7fa295b4cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488e827e-eaab-477f-8044-ce2c669ed280/conversions/481fecb7-4e61-47d7-9fca-0f7fa295b4cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488e827e-eaab-477f-8044-ce2c669ed280/conversions/481fecb7-4e61-47d7-9fca-0f7fa295b4cb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Он также сообщил, что в ходе проверки детально изучаются бытовые условия службы военнослужащих в условиях зимней погоды: "Насколько Президент внимательно относится к решению задач, поставленных им, настолько заботливо он относится к людям. Его интересовало, как в такую непогоду личный состав одет, обут, накормлен, как подготовлены места обогрева на полигонах. Есть ли горячий чай, есть ли дополнительное питание на полевых занятиях. Все эти вопросы до мелочей интересуют Президента".

"Волнует также Президента и морально-психологическое состояние личного состава. Насколько личный состав - офицеры, солдаты - готовы к решению задач в соответствии с предназначением", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.