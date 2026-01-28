Внедрение опыта СВО и умение воевать в лесу - Вольфович рассказал, на что направлена проверка ВС

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488e827e-eaab-477f-8044-ce2c669ed280/conversions/481fecb7-4e61-47d7-9fca-0f7fa295b4cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488e827e-eaab-477f-8044-ce2c669ed280/conversions/481fecb7-4e61-47d7-9fca-0f7fa295b4cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488e827e-eaab-477f-8044-ce2c669ed280/conversions/481fecb7-4e61-47d7-9fca-0f7fa295b4cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488e827e-eaab-477f-8044-ce2c669ed280/conversions/481fecb7-4e61-47d7-9fca-0f7fa295b4cb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

В Беларуси проводится внезапная проверка готовности Вооруженных Сил, в ходе которой уделяется внимание в том числе применению опыта современных военных операций. По итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в "Президентской среде" обозначил, что проверка направлена на интеграцию нового опыта в подготовку войск.

Ключевой особенностью проверки стал практический разбор тактик, актуальных для сегодняшнего поля боя. "Мы в ходе проверки делаем упор на то, как внедрен в вопросы боевой подготовки опыт специальной военной операции, какие формы и способы (внедряются - прим. ред.)", - заявил Александр Вольфович.

Он привел конкретный пример изменения подходов: "Допустим, марш-бросок совершается малыми группами. Как сегодня ведут боевые действия? Малыми штурмовыми группами. Если раньше марш-бросок совершали ротами или батальонами, то сейчас на поле боя перемещаются небольшими группами".

Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/820d6280-cdf5-4333-a602-f959b44a4171/conversions/e6d4aac8-d7b1-4127-acbe-12ac699f9d4a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/820d6280-cdf5-4333-a602-f959b44a4171/conversions/e6d4aac8-d7b1-4127-acbe-12ac699f9d4a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/820d6280-cdf5-4333-a602-f959b44a4171/conversions/e6d4aac8-d7b1-4127-acbe-12ac699f9d4a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/820d6280-cdf5-4333-a602-f959b44a4171/conversions/e6d4aac8-d7b1-4127-acbe-12ac699f9d4a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В ходе контрольных занятий мы смотрим, как командиры используют опыт, который мы внедрили и изложили в программах подготовки наших Вооруженных Сил. Александр Вольфович

Проверяется и способность подразделений действовать в условиях, характерных для Беларуси. "Интересует умение воевать в лесу. У нас же лесисто-болотистая местность, - отметил госсекретарь. - И в проверяемой воинской части на полигоне оборудовано учебное место для обучения личного состава действиям в лесисто-болотистой местности. В лесу поставлены мишени, сделаны укрытия, вырыты капониры... В этих условиях личный состав выполняет огневые задачи. Боевыми патронами, а не имитацией".

Важной частью проверки стала отработка противодействия современным угрозам. "Проверяется, как личный состав умеет обнаруживать беспилотные летательные средства, какие технические средства для этого есть, как с помощью стрелкового оружия можно нанести огневое поражение квадрокоптеру или другому летательному средству", - обозначил Александр Вольфович.