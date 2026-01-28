3.74 BYN
Внедрение опыта СВО и умение воевать в лесу - Вольфович рассказал, на что направлена проверка ВС
В Беларуси проводится внезапная проверка готовности Вооруженных Сил, в ходе которой уделяется внимание в том числе применению опыта современных военных операций. По итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в "Президентской среде" обозначил, что проверка направлена на интеграцию нового опыта в подготовку войск.
Ключевой особенностью проверки стал практический разбор тактик, актуальных для сегодняшнего поля боя. "Мы в ходе проверки делаем упор на то, как внедрен в вопросы боевой подготовки опыт специальной военной операции, какие формы и способы (внедряются - прим. ред.)", - заявил Александр Вольфович.
Он привел конкретный пример изменения подходов: "Допустим, марш-бросок совершается малыми группами. Как сегодня ведут боевые действия? Малыми штурмовыми группами. Если раньше марш-бросок совершали ротами или батальонами, то сейчас на поле боя перемещаются небольшими группами".
В ходе контрольных занятий мы смотрим, как командиры используют опыт, который мы внедрили и изложили в программах подготовки наших Вооруженных Сил.
Проверяется и способность подразделений действовать в условиях, характерных для Беларуси. "Интересует умение воевать в лесу. У нас же лесисто-болотистая местность, - отметил госсекретарь. - И в проверяемой воинской части на полигоне оборудовано учебное место для обучения личного состава действиям в лесисто-болотистой местности. В лесу поставлены мишени, сделаны укрытия, вырыты капониры... В этих условиях личный состав выполняет огневые задачи. Боевыми патронами, а не имитацией".
Важной частью проверки стала отработка противодействия современным угрозам. "Проверяется, как личный состав умеет обнаруживать беспилотные летательные средства, какие технические средства для этого есть, как с помощью стрелкового оружия можно нанести огневое поражение квадрокоптеру или другому летательному средству", - обозначил Александр Вольфович.
Когда закончится проверка, несомненно, будет проведен детальный анализ тех проблемных вопросов и недостатков, которые будут вскрыты в ходе проверки. Конечно же, они (результаты проверки - прим. ред.) лягут в основу совершенствования наших Вооруженных Сил, подготовки и обучения личного состава", - резюмировал Александр Вольфович.