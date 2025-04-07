От получения гражданства до разъяснения законодательства. Игорь Сергеенко провел прием граждан

Председатель Палаты представителей провел прием граждан. Для детального изучения ситуаций приглашены все заинтересованные. Такой подход позволяет нередко сработать на предупреждение и недопущение проблем.

Сегодня кто-то пришел за консультацией в решении волнующего вопроса, а кто-то - за содействием, когда не получилось достучаться до иных инстанций на местах. Например, с решенной проблемой ушла со встречи семья Шевко из Минска. Супругам оказали содействие по подключению к линиям электропередачи одного из сельхозпредприятий, поскольку выданных киловатт для электроотопления в частном доме не хватало.