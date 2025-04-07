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От получения гражданства до разъяснения законодательства. Игорь Сергеенко провел прием граждан
Жилищные и земельные отношения, получение гражданства и разъяснения законодательства. 7 апреля белорусы со своими проблемами и предложениями обратились к спикеру Игорю Сергеенко.
Председатель Палаты представителей провел прием граждан. Для детального изучения ситуаций приглашены все заинтересованные. Такой подход позволяет нередко сработать на предупреждение и недопущение проблем.
Сегодня кто-то пришел за консультацией в решении волнующего вопроса, а кто-то - за содействием, когда не получилось достучаться до иных инстанций на местах. Например, с решенной проблемой ушла со встречи семья Шевко из Минска. Супругам оказали содействие по подключению к линиям электропередачи одного из сельхозпредприятий, поскольку выданных киловатт для электроотопления в частном доме не хватало.
Все обращения взяли на карандаш. После рассмотрения и проработки каждый получит ответ от компетентных специалистов.