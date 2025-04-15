От ракетных установок до новых месторождений нефти. Расскажем о вкладе советских ученых в Победу

Ракетные установки, советский вариант пенициллина и новые месторождения нефти - в преддверии 80-летия Победы российская Академия наук рассказала, какие открытия и достижения советских ученых помогли фронту в годы войны.

Вклад ученых в Победу в Великой Отечественной войне

Многие разработки долгое время были под грифом "секретно", а имена ученых замалчивали. Так, благодаря проекту Курчатова и Александрова по размагничиванию кораблей, который защищал военные судна от немецких мин, удалось сохранить советский флот. А изобретение микробиолога Зинаиды Ермольевой, которую называли "Госпожа Пенициллин", снизило смертность бойцов от заражения крови на 80 %.

Свой вклад в Победу внесли и белорусские ученые. Минчанин Яков Зельдович занимался ядерной физикой и был участником атомного проекта. А когда гитлеровцы заблокировали пути транспортировки нефти из Баку, уроженец Брестской области Андрей Трофимук открыл новые месторождения, благодаря которым Красная Армия была обеспечена бензином и керосином.

Белорусский геолог открыл новые месторождения нефти в Башкирии

Роман Фандо, директор Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН:

"Андрей Алексеевич предложил новые разработки нефти в Башкирии. Сначала первая буровая скважина, вторая, третья - никакого результата. На что видные геологи сказали: все, хватит, мы не будем дальше проводить разведку. А Трофимук ответил, что для геологов нет пустых скважин. И вот четвертая скважина дает огромный фонтан высотой 40 метров нефти, и с этого момента начинается разработка башкирской нефти. И это позволило снабдить фронт горюче-смазочными материалами, углеводородами, бензином, керосином, и таким образом приблизило нашу Победу".

Память об участниках Великой Отечественной войны сохраняется не только благодаря работе историков, но и с помощью уникальных методов антропологической реконструкции. Они позволяют на основе черепа восстановить прижизненный облик человека. Уже удалось восстановить более 40 портретов павших воинов Великой Отечественной. Установлены имена 6 пропавших без вести. Один из них - уроженец Витебской области.