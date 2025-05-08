От реконструкций до концертов - какие мероприятия запланированы в Беларуси на 9 Мая

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Исторические реконструкции, концерты и памятные акции пройдут в День Победы на популярных туристических объектах Беларуси. Какие мероприятие в афише, сообщила БЕЛТА.

Традиционной площадкой празднования Дня Победы для десятков тысяч жителей и гостей республики станет историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Здесь 9 и 10 мая проведут реконструкцию боя Берлинской стратегической наступательной операции. Она посвящена Героям Советского Союза танкистам Ивану Миренкову и Николаю Шендрикову, артиллеристу Владимиру Рубинскому и матросу Георгию Дудникову. Будут открыты экскурсионные и интерактивные зоны, соревновательные площадки. Пройдут показательные выступления, стилизованный показ одежды 1940-х годов. С 9.00 до 19.00 для гостей организован автобусный маршрут №948Э Минск - Линия Сталина.

Праздничная программа "Был месяц май…", посвященная 80-летию Великой Победы, пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны с 8 по 10 мая. В программе - мастер-классы, интерактивные локации и др.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта 9 мая с 13.00 до 14.00 проведет реконструкцию обряда "Проводы в войска". Будут звучать рекрутские песни, предусмотрена работа выставки "Музей на кадрах военных кинолент". Гостям расскажут о традициях обороны сел, предложат поучаствовать в караоке военных песен, киноквизе, посмотреть военный фильм.

На праздничную программу, посвященную Дню Великой Победы, 9 и 10 мая приглашает музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки". На 9 мая запланированы концерты инструментальной музыки "Симфония Победы" и "Весна на клавишах Победы", мастер-классы. А 10 мая посетители увидят военно-историческую реконструкцию одного из событий времен Великой Отечественной войны, посвященную освобождению Пуховичского района. Также выступит военный оркестр, артисты, состоятся танцевальный мастер-класс, дегустация солдатской каши. Для посетителей организуют интерактивные площадки. Начало праздничной программы - 13.00.

Военно-историческую реконструкцию проведут в День Победы и в центре экологического туризма "Станьково". Начало - в 11.00 и 14.00.

Не остались в стороне от празднования знаковой даты и национальные парки страны. Так, в Беловежской пуще 10 мая для всех любителей велопрогулок пройдет интерактивный велопробег "Дорога памяти". В национальном парке "Припятский" в честь 80-летия Победы изготовили памятные магниты. С 2 мая по 10 мая его дарят всем посетителям демонстрационной площадки Музея природы (Сафари-парк). Велопробег в честь Дня Победы организовали и в национальном парке "Браславские озера".

Масштабное мероприятие "Никто не забыт, ничто не забыто" 9 мая пройдет в музее-заповеднике "Несвиж". В этот день посетителей ждут выставки, акции и музейные уроки, посвященные героическому подвигу участников Великой Отечественной войны. Можно будет увидеть новую экспозицию "Герои Великой Победы", узнать больше о военной прошлой Беларуси.

В замковом комплексе "Мир" 10 мая состоится концерт "Победный май".