От санитарно-бытовых помещений до спецтехники. ФПБ мониторит готовность хозяйств к весеннему севу

Федерация профсоюзов Беларуси проводит мониторинг готовности хозяйств к посевной.

Техническая инспекция оценивает соблюдение законодательства об охране труда. Проверяют по ряду критериев: от состояния санитарно-бытовых помещений до готовности спецтехники.

Расскажем, какая ситуация в Барановичском районе.

Обратный отсчет

Готовность хозяйств к посевной профсоюзы проверяют круглый год. В части охраны труда особенно отслеживают проведение инструктажей, состояние санитарно-бытовых помещений, а также обеспечение работников горячим питанием, спецодеждой, обувью и питьевой водой. Обращают внимание и на исправность техники, которая задействована в посевной кампании.

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В городке Крошин техника уже работает в полях.

Дмитрий Рачевский, главный инженер ОАО "Крошин":

"В данный момент культивируют 6 культиваторов. Происходит закрытие влаги - самый важный момент на сегодняшний день. Плюс подкормка озимых. На данный момент мы в хозяйстве имеем 57 тракторов".

"В настоящее время отраслевой профсоюз уделяет пристальное внимание обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на весенних полевых работах. Далее, конечно же, мы смотрим, как организовано горячее питание. То есть мы требуем, чтобы питание привозилось дважды в течение рабочего дня, - рассказал Сергей Конюшко, главный технический инспектор труда Брестской областной профсоюзной организации работников АПК. - Все сельскохозяйственные организации Брестской области готовы к проведению весенних полевых работ".