Региональные связи, открытие мультибрендовых центров белорусской продукции и создание брендированных зон в крупных торговых сетях России - все это помогает наращивать темпы.

Пока итоговые цифры не озвучены, но есть все основания предполагать, что 2025-й вновь станет рекордным по взаимной торговле.

Братья по Союзу

В течение всего 2025 года к нам поступали вести из разных уголков России о том, что наша техника различная (от пассажирской до лесной) доезжала до потребителей и приступала к своей работе. Например, 800-миллионная тонна руды на карьере в Мурманской области грузится в кузов 130-тонного БелАЗа. Кстати, белорусских самосвалов в этом российском регионе уже больше 300. Для их обслуживания в регионе открыт центр техподдержки.

Еще один рекорд по добыче железной руды, соавторами которого стали также наши БелАЗы, побит в Курской области - 2 млрд тонн. Юбилейный ковш принял 240-тонник жодинского предприятия.

Российские регионы продолжают модернизировать транспортную инфраструктуру, закупая белорусские автобусы, электробусы и трамваи. Например, в Санкт-Петербурге пассажирская техника Минского автозавода сегодня занимает уже треть автопарка.

Впервые в истории белорусы, а если точнее, тракторы МТЗ в минувшем году добрались и до одного из самых отдаленных регионов России. На полуострове Камчатка теперь тоже наши машины.

Да, это все наши экспортные возможности. И именно эти крепкие связи с российскими регионами позволяют белорусским предприятиям больше зарабатывать. А это источник развития производств, а значит выпуск новых конкурентных товаров на мировой рынок.

Еще любопытная статистика о том, что белорусского в России становится больше. В 2025 году в Смоленске открыт уже 4-й в России магазин товаров нашего легпрома "Да дому". В Магадане открылась новая торговая точка с белорусскими продуктами, всего их только на Дальнем Востоке сегодня уже 34. Согласитесь, серьезная цифра. А вот в Казани заработал первый фирменный магазин мотовелозавода.

Да, промышленность - это ключевое. Поэтому сотрудничеству в этой сфере всяческое содействие, особое внимание мультибрендовым центрам, чтобы у российских покупателей был под рукой и выбор, и сервис. В 2025 году такая точка появилась в Ростовской области, первый в Центральном федеральном округе России мультибрендовый центр начал работу и в Рязани, а также в Приморском крае. Дан старт реализации такого же проекта и в Санкт-Петербурге.

Одна из основ технологического суверенитета - собственное станкостроение. Беларусь и Россия сумели за последние 2 года увеличить объемы выпуска станков на 130 % за счет кооперации и замещения импорта.

С перспективой на годы - когда-то союзники начали сотрудничество и в космической сфере, сегодня продолжаем. Под занавес 2025-го с космодрома Восточный на орбиту вышли полсотни космических аппаратов различного назначения, среди которых есть и 2 белорусских производства Академии наук.

Строительная отрасль отметилась успехами в 2025-м. Несколько примеров. На 1500 мест открыта современная школа, возведенная белорусскими специалистами в Арзамасе. Почти такая же появилась и в Суздале. Еще самый большой детский сад в Воронеже на 600 мест также построен усилиями и руками белорусов. А в Брянске гомельские строители сдали уже второй по счету жилой дом.

Эксперты и по сей день убеждены, что в мире не существует платформы сродни Союзному государству.

Несмотря на активные попытки раскачать наши страны, официальным Минску и Москве удается сохранять темп. Россия на первом месте по инвестициям в белорусскую экономику. По имеющейся статистике минувшего года, они превысили 3,5 млрд долларов. Беларусь более чем на половину в торговом обороте завязана на соседа. Наша страна прочно на первом месте среди экономических партнеров России во всем СНГ.