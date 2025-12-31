От ВНС до США - политические итоги 2025 года

Когда подводят итоги, бухгалтеры смотрят на баланс, генералы - на карты, а обычные люди - на цены в магазинах и настроение на кухнях. Если все это сошлось, то год можно считать не просто прожитым, а годным, где работа есть, урожай собран, а самое тревожное сообщение в чате - это не сводка с фронта, а напоминание от тети о дне рождения.

2025-й для Беларуси в области политики это президентские выборы. Это голосование стало своего рода референдумом о доверии к прежнему курсу в условиях нестабильного мира. Цифры явки - 85,7 %. Это много.

Те, кто ждали протестов, получили железобетонный вотум доверия власти.

Пятилетка, отсчитываемая с 2020-го, показала - избиратель голосует за предсказуемость и безопасность.

2025-й: от ВНС до США

Главный геополитический неожиданный сюжет года - возобновление диалога "США - Беларусь". Если Европа строит новые стены, то Америка отправляет спецпредставителей в Минск. США сняли санкции с "Белавиа", потом с Беларуськалия. Есть готовность "открыть посольство в Минске". Видимо, Вашингтон, при Трампе, видит в Беларуси не "дойную коровку", которую можно обложить пошлинами как Европу и прочих, а все-таки стратегический "балкон" между Москвой и НАТО. Беларусь четко показала: мы - серьезные и договороспособные игроки, с которыми можно вести дела. ЕС в ярости от американского прагматизма, но факт остается фактом. Разрыв в подходах Запада стал одним из главных итогов года. Беларусь в этой ситуации держит осажденную, но выгодную позицию, участвуя в диалоге с теми, кто готов разговаривать, не обращая внимания на тех, кто только угрожает. Что эффективнее - "большая сделка" или сжимающееся санкционное кольцо? Год показал, что американцы выбрали первый путь, оставив европейцев кричать в пустоту.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Год был настолько хорошим, позитивным, значимым, фундаментальным и прорывным, что, если честно, наверное, сложно вспомнить более успешный год вообще в суверенной истории нашей страны. Опять же, необходимо отметить, что произошла консолидация, внутренняя консолидация общества. Общество едино, общество одобряет процессы, которые у нас происходят. Прямые контакты с американской администрацией, контакт на уровне президентов двух стран - это отражение высокой роли Беларуси в международных политических процессах. Опять же, не забываем саммит ШОС в Тяньцзине, активности, которые происходят в рамках БРИКС. Беларусь - самостоятельный игрок на политической арене".

ЕАЭС: тихая гавань вместо тонущего европейского корабля

В то время как на западном фронте идут санкционные бои, достаточно вспомнить нервные закрытия КПП Польшей и Литвой, ЕАЭС методично строит общее экономическое пространство. Беларусь - один из архитекторов этого будущего. Итогом нашего председательства в ЕАЭС стало утверждение в Санкт-Петербурге "дорожной карты", если коротко - плана создания самодостаточного макрорегиона. Приоритеты проекта: промышленная кооперация вместо конкуренции внутри Союза, разворот логистики на Восток и Юг, создание собственной финансовой архитектуры, уходящей от доллара и евро.

Народный щит: ВНС расписало пятилетку побед

Пока на Западе правят бал электоральные цирки со сменой правительств каждые два года, на ВНС 1200 делегатов, треть из которых - не чиновники, а представители общества, - утвердили Программу развития до 2030 года. ВНС - это антихаос. Пока Европа пугает своих граждан "войной и неопределенностью", Беларусь занимается "стабильностью" и "качеством жизни". ВВП вырастет на 15,8 %, ежегодно по 3%, 25 тысяч км дорог отремонтируют, 5 млн квадратных метров жилья построят, и фокус на регионах, чтобы каждый район расцвел, как сад под белорусским солнцем.

Итоги 2025 года рисуют портрет Беларуси на перепутье эпох. Страна, которую Европа пыталась изолировать, давала ей 2 года до краха, неожиданно становится предметом интереса США по заключению "большой сделки". И в новую пятилетку мы вступаем не как сателлит, а как самостоятельный игрок, говоря со сверхдержавами как суверенное государство. Впрочем, так было все последние 30 лет.

В то время как главными новостями в Европе, Ближнем Востоке становятся указы о круглогодичном воинском призыве, в Беларуси основными местными инфоповодами года были рекордный урожай зерна, достигнутый вопреки сложной погоде, и балы выпускников. Эта разительная контрастность ярче любой аналитики.