От впечатления о вступительной кампании зависит дальнейшее отношение молодежи к государству

Абитуриент держит экзамен один раз, а государство - каждый год. Как выстроена современная система белорусского образования, разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов" . На личных примерах и зарубежном опыте они раскладывают по полкам щепетильный вопрос, от которого зависит судьба не только отдельно взятого человека.

"Президент собирает людей, которые отвечают за контроль над вступительной кампанией, потому что это политический вопрос. Это первый самостоятельный шаг во взрослой жизни наших детей. От того, какое внутреннее впечатление от этого шага у них останется, зависит их дальнейшее отношение к государству, обществу, системе и жизни в целом".