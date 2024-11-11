3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"От всей души": представители "Белай Руси" и церкви посетили пожилых людей с особенностями здоровья
Благотворительная акция "От всей души" охватывает все больше социальных учреждений и духовных центров Минска.
На этот раз представители Фрунзенской районной организации г. Минска РОО "Белая Русь" вместе с представителями Римской католической церкви Беларуси поздравили пожилых людей с особенностями здоровья в храме иконы Божией Матери Будславской. Каждый из присутствующих получил подарок к празднику.
Республиканская акция "От всей души " пройдет до 15 января. Цель инициативы - охватить вниманием как можно больше людей "золотого" возраста.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дворец Независимости распахнул для детей новогодние объятия и подарил им сказку
От нанотехнологий до 90-тонного БелАЗа - достижения страны представлены на экспозиции "Моя Беларусь"
Репер: Санкции в отношении Беларуси и России несут вред Европе
Рождественская атмосфера на "Марафоне единства" в Солигорске - фудтраки и интерактивные площадки
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все