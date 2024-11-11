"От всей души": представители "Белай Руси" и церкви посетили пожилых людей с особенностями здоровья

Благотворительная акция "От всей души" охватывает все больше социальных учреждений и духовных центров Минска.

На этот раз представители Фрунзенской районной организации г. Минска РОО "Белая Русь" вместе с представителями Римской католической церкви Беларуси поздравили пожилых людей с особенностями здоровья в храме иконы Божией Матери Будславской. Каждый из присутствующих получил подарок к празднику.