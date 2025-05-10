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От ягод до картофеля: что выращивают на бывших загрязненных от взрыва на ЧАЭС территориях
Что сегодня выращивают на возрожденных землях в Беларуси, которые в конце 20 века пострадали от радиации из-за взрыва на Чернобыльской АЭС. На такой вопрос ответил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков.
"Сегодня там выращивается уже чистая продукция. Мы приезжаем на родину и берем оттуда картофель, потому что свой лучше, ловим в водоемах рыбу, ходим в лес за ягодами", - перечислил он.
Депутат обратил внимание, что время с той трагедии постепенно уходит, и надо в связке с наукой возрождать эти земли еще больше. "Вся деревенская продукция вкусная, и мы с тех земель употребляем продукцию. И, слава богу, все мы живы-здоровы", - подытожил Александр Барсуков.