От ягод до картофеля: что выращивают на бывших загрязненных от взрыва на ЧАЭС территориях

Что сегодня выращивают на возрожденных землях в Беларуси, которые в конце 20 века пострадали от радиации из-за взрыва на Чернобыльской АЭС. На такой вопрос ответил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков.

"Сегодня там выращивается уже чистая продукция. Мы приезжаем на родину и берем оттуда картофель, потому что свой лучше, ловим в водоемах рыбу, ходим в лес за ягодами", - перечислил он.

Александр Барсуков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91c26403-ff77-4aed-8622-803d6dd8ed24/conversions/c95fbe31-84f7-4b28-81f8-14b6a57f26c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91c26403-ff77-4aed-8622-803d6dd8ed24/conversions/c95fbe31-84f7-4b28-81f8-14b6a57f26c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91c26403-ff77-4aed-8622-803d6dd8ed24/conversions/c95fbe31-84f7-4b28-81f8-14b6a57f26c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91c26403-ff77-4aed-8622-803d6dd8ed24/conversions/c95fbe31-84f7-4b28-81f8-14b6a57f26c7-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Барсуков