Поиск
3.29 RUB
3.60 USD
3.79 EUR
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Экономика
Политика
Президент
Общество
Регионы
Здоровье
Технологии
Культура
Происшествия
Спорт
В мире
Телеграм новости
Кругозор
Религия
Строительство и ЖКХ
История
Молодежь
Образование
Армия
Наука
Семья и дети
Мнение
Транспорт
Туризм
Экология
Главная страница
/
Новости
/
Общество
От земельных споров до развития науки. Сивец провел личный прием граждан
4 часа назад
обращение граждан
Сергей Сивец
прием граждан
Президент
Все
Актуализирован состав представителей Беларуси в Комиссии по правам человека СНГ
Недавно
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной
12 часов назад
Лукашенко: Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы
21 час назад
Президент Беларуси: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество
28.11.2024
14:20
Политика
Все
Каким ключевым вопросам был посвящен саммит ОДКБ в Астане? Собрали главное
2 часа назад
Шойгу: Ядерный зонтик России в первую очередь защитит страны ОДКБ
24 часа назад
Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ во время выборов Президента Беларуси
28.11.2024
12:53
Вольфович: Белорусские инициативы востребованы у партнеров по ОДКБ
28.11.2024
12:35
Применение "Орешника", эскалация напряженности, информвойна - какие еще вопросы в повестке ОДКБ
27.11.2024
18:53
Общество
Все
Какая погода ожидает белорусов в выходные
1 час назад
Узнали, сколько студотрядов трудилось в Московском районе Минска
2 часа назад
Муравейко назвал главные требования к работе войск связи Беларуси
2 часа назад
От земельных споров до развития науки. Сивец провел личный прием граждан
4 часа назад
Экономика
Все
В Беларуси планируют увеличить производство мяса индейки
4 часа назад
Турецкому бизнесу презентовали экономический потенциал Беларуси
23 часа назад
В Беларуси изменится порядок формирования кредитных историй и получения отчетов. Что нового?
28.11.2024
12:20
В Беларуси определены приоритеты в области качества на 2025 год
27.11.2024
13:52
С 1 января в Союзном государстве заработает единая система автострахования
27.11.2024
11:25
В мире
Все
В центре Тбилиси собираются протестующие - новые провокации неизбежны
Недавно
Исламисты заняли окраины Алеппо. Бои за него обещают быть ожесточенными
Недавно
Команда Трампа столкнулась с угрозами - будущих чиновников подвергают сваттингу и грозят терактами
2 часа назад
Бастуют все - тысячи итальянцев требуют повышения зарплаты
3 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
В Австралии бывший работник детсада приговорен к пожизненному заключению за насилие над детьми
3 часа назад
В Толочинском районе произошло ДТП - погибли мать с сыном
6 часов назад
Деньги без присмотра, ключ в мусорном баке - два брата решили сорвать куш и ограбили офис в Минске
10 часов назад
2 брата погибли на пожаре из-за курения, гусю помогли выбраться из заледенелого пруда - обзор ЧП
20 часов назад
Кругозор
Все
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
4 часа назад
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
11 часов назад
Хлопоты на участке зимой - какие работы в саду и огороде остались в декабре
27.11.2024
08:00
Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Близнецы проявят дипломатию, а Львы - трудолюбие
25.11.2024
08:00
18 ноября - день рождения Деда Мороза
18.11.2024
12:20