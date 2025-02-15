Отборочный этап республиканского проекта "100 идей для Беларуси" провели в Детском технопарке

Наш золотой фонд, активная и перспективная - это все о нашей молодежи в науке. В Детском технопарке в рамках отборочного этапа Министерства образования республиканского проекта "100 идей для Беларуси" презентовали свои разработки молодые и креативные. В гранд-финале 50 проектов.

Врач-нейросеть, экспериментальный комплекс противодействия беспилотникам и безлактозная моцарелла. В отборочном этапе Министерства образования 140 проектов. Например, ребята, представители Совета молодых ученых, первопроходцы в Беларуси. Предлагают производить грильяж не на семенах подсолнечника или орехах, а на пророщенном зерне.

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Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Я считаю показательным, что в этом году приняли участие 400 работ. Уже на университетских этапах 400 студенческих команд представили свои идеи. Университетские этапы прошли грандиозно и интересно. "100 идей для Беларуси" - это возможность для ребят найти тех, кто их идею в дальнейшем будет реализовывать".

Молодые новаторы способны заглянуть в будущее, воплотить идеи в жизнь и сделать ее не только полезнее и вкуснее, еще и ярче, технологичнее, безопаснее. Всего 10 номинаций. Все шансы стать прорывом в IT-сфере имеет первое на просторах страны приложение-помощник для молодого фермера.

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Екатерина Локун, участница республиканского проекта "100 идей для Беларуси":

"Сегодня в Беларуси становится популярным заводить свое фермерское хозяйство. Люди часто сталкиваются с вопросами, какую породу животного лучше выбрать, как кормить и содержать. В это приложение мы решили также включить информацию о профилактике заболевании у животных".