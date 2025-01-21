"Отдать голос впервые - важно": студенты БГПУ приняли участие в досрочном голосовании

21 января в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. В студенческой деревне в таком голосовании принимают участие молодые избиратели. Многие из них впервые.

На участке студенческой деревни очень многолюдно, здесь голосуют студенты БГПУ им. М. Танка. Ребята осознают важность электорального процесса и важность досрочного голосования. И вот что сказали о событии молодые избиратели и председатель комиссии.

Давайте посмотрим, о чем говорят.

Павел Матюш, председатель комиссии участка для голосования № 36 по выборам Президента:

"У нас происходит аншлаг. Я думаю, что завтра тоже будет очень высокая явка избирателей. Традиционно молодые граждане голосуют очень активно. Сегодня видим очень яркий и позитивный настрой у молодых избирателей".

Среди голосующих в студенческой деревне была и команда сборной Беларуси по самбо и дзюдо, которые также являются студентами БГПУ. "Такое политическое собрание важно для всех, не только для молодежи", - заявил один из игроков команды. "Я голосую впервые. Изучала предвыборные программы кандидатов. Отдать голос впервые - это важно и даже волнительно", - поделилась впервые голосующая девушка.