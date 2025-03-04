Открылась XXXII Минская международная книжная выставка-ярмарка

С красной строки сегодня стартовала XXXII Минская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году в масштабном форуме участвует около 20 стран: участники ЕАЭС, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Китай и другие. Президент направил приветствие участникам.

В этот раз представлено более 500 экспонентов. Все самое лучшее из мира печатного слова и цифры собрано в выставочном павильоне. Кроме того, нынешний форум проходит в год 80-летия Великой Победы.

Этому событию посвящены мероприятия и стенды выставки, которые рассказывают о подвигах, героической борьбе и геноциде белорусского народа.

И вот рекордная цифра! Международную книжную выставку-ярмарку в первый день посетили более 11 тысяч человек.

Столько прессы у авансцены - хороший знак. Слово держат те, кто за него в ответе. Приветственный адрес от главы государства дал возможность удостовериться: Беларусь - литературоцентричная страна.

"Интерес к выставке действительно большой. 20 стран представлено. Впервые на этой выставке будут представлены Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому я, честно говоря, очень благодарен просто за то, что они понимают, насколько важно сегодня доносить вот это искусство книги до читателя", - поделился Марат Марков, министр информации Беларуси.

Не вычитаем, а складываем. Ищем общее между странами-участницами форума. Тем более, с постсоветским пространством нас объединяет одна общая Велика Победа. 80 лет нашей мирной жизни, в которой книга - великая ценность.

"Если глава белорусского государства считает возможным приветствовать международную книжную ярмарку как событие общественной жизни Беларуси, это значит, что вся Беларусь -страна книжная, страна, для которой просвещение, ученичество, новые знания близки и понятны для души и сердца. И в этом нет сомнения", - поделился Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь союзного государства.

Меридианы дружбы прошли по истории. В годы Великой Отечественной войны белорусы и казахстанцы защищали одну крепость - Брестскую. Профессор политологии Лайла Ахметова опубликовала списки своих соотечественников, которые встречали роковой июнь 1941 года в цитадели.

"22 июня 1941 года, когда в Брестской крепости и по всей западной границе пролилась первая кровь казаха, казахстанца, советского солдата. С 22 июня все четыре года скорбь. Вой, плач, крик стоял по всем аулам, деревням, городам, областям Советского Союза. Люди боялись почтальона, потому что он несет похоронку. Сколько похоронок прошло? Миллионы и миллионы", - рассказала Лайла Ахметова, профессор казахского национального университета им. Аль-Фараби (Казахстан).

Литература по-прежнему не только источник знаний, но и предмет роскоши. Не в смысле стоимости, конечно, хотя есть отдельные экземпляры, а в смысле ценности. Литература - не только инженерия душ, но и отрасль производства, не только идентичность нации, но и огромный конвейер смыслов, призванных найти отклик в читателях.

"Сегодня было очень важным, чтобы консолидировать литературные силы. Так, геополитическая ситуация, которая влияет в том числе и на книжную индустрию, ничего себе не поделаешь, да, требовала какого-то ответа. Ответ - это все-таки возвращение к тем морально-нравственным ценностям, на которых базируется наша культура. То есть сохранение суверенитета, культурного суверенитета, это важно было и для Беларуси, и для России. По-моему, мы с этим справляемся", - поделился Владимир Григорьев, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России.

О вкусах спорят! Кому-то нравятся сонеты и касыды, а кому-то романные лонгриды - все это бесспорно, только есть одно условие - литература попросту должна существовать, чтобы о ней можно было спорить.

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси провел исследование читательских предпочтений и выяснил, что каждый третий белорус читает ежедневно. Они также выяснили, что большинство это делает для удовольствия. Что же касается жанровых и тематических предпочтений, тут по классике. В топе отечественных авторов - святая литературная троица: Колос, Купала, Короткевич.

Слово объединяет. И даже наводит дипломатические мосты. Стирает границы между десятками стран в Минске. Представительства и дипмисии ежегодно показывают переплеты от лучших авторов своих государств. Участие - вопрос престижа.

"Это как-то обмен культурами, обмен мнениями и познакомиться с другими людьми. И мы, когда приглашаем к нашему стенду, объясняем людям, что такое Палестина. Некоторые спрашивают, где находится, и что там в Палестине происходит и так далее. Поэтому это как-то площадка, чтобы объяснить людям, что такое Палестина. И мы очень рады и желаем успеха этой выставке и благодарны белорусской стране за такую возможность, что мы участвуем в этой выставке", - сообщил Ахмед Мохаммед Аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси.