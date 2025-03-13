Открытый и актуальный разговор. Валерий Вакульчик в Бресте встретился с коллективом Белпочты

С коллективом Белпочты Брестского филиала встретился помощник Президента по Брестской области Валерий Вакульчик. На повестке единого дня информирования - Конституция Беларуси.

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Во время мероприятия речь шла об Основном законе как о правовом фундаменте единства и процветания белорусов, а также о достижениях страны, мудрости нашего народа, геополитической ситуации. Внимание уделили самым важным вопросам из жизни Беларуси и мира.

Наталья Жук, экономист Брестского филиала РУП "Белпочта":

"Очень важно сегодня проводить единые дни информирования. Мы получаем достоверную информацию из первых уст о политике, которая проводится в нашем государстве, о ситуации в нашей стране и вообще обо всех событиях. Как активный гражданин своей страны я интересуюсь событиями, происходящими в Беларуси, изучаю новости".

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Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области:

"Есть чем гордиться, есть чему радоваться, потому что мы не сидели сложа руки, а двигались в ногу со временем, а где-то и чуть быстрее. Почти 2,5 тыс. почтальонов, которые каждый день посещают все уголки нашей Брестчины, общаются со всеми людьми. И, конечно, люди задают им вопросы по тем или иным событиям, которые происходит в мире. Обстановка меняется, очень важно правильно понимать и вообще понимать то, что происходит".