Открытость Беларуси ломает западную пропаганду - мнение эксперта

"Очень правильно, что Александр Григорьевич Лукашенко сделал безвиз для европейских стран. Это очень правильный шаг, потому что люди из Литвы могут приехать купить какие-то продукты подешевле. Если хотят сходить на культурные мероприятия, могут сходить в красивые, уютные театры в Минске. Люди, приезжая в Беларусь, видят, как к ним добродушно белорусы относятся, и видят - то, что показывают в Литве по телевидению, не соответствует действительности, что тут порядок, чисто, красиво, и люди к ним относятся хорошо".