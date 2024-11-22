Откуда мигранты приезжают в Беларусь и какие профессии популярны среди иностранцев

С какой целью и откуда в Беларусь приезжают мигранты, рассказал первый замминистра внутренних дел Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко в "Актуальном интервью" .

"Чаще всего к нам прибывают граждане Туркменистана, России и Китая. Свою трудовую деятельность они устраивают в сфере рабочих специальностей, в качестве квалифицированных рабочих, в сфере торговли, бытового обслуживания. Немалая доля также работает в сфере агропромышленного комплекса".