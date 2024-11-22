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Откуда мигранты приезжают в Беларусь и какие профессии популярны среди иностранцев

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С какой целью и откуда в Беларусь приезжают мигранты, рассказал первый замминистра внутренних дел Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко в "Актуальном интервью".

Юрий Назаренко:

"Чаще всего к нам прибывают граждане Туркменистана, России и Китая. Свою трудовую деятельность они устраивают в сфере рабочих специальностей, в качестве квалифицированных рабочих, в сфере торговли, бытового обслуживания. Немалая доля также работает в сфере агропромышленного комплекса".

Гость интервью отметил, какие наиболее популярные профессии среди мигрантов: у мужчин - строитель, у женщин - швея, в сфере обслуживания - повар, официант, водитель.

Актуальное интервьюмигранты

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