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Откуда мигранты приезжают в Беларусь и какие профессии популярны среди иностранцев
С какой целью и откуда в Беларусь приезжают мигранты, рассказал первый замминистра внутренних дел Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко в "Актуальном интервью".
Юрий Назаренко:
"Чаще всего к нам прибывают граждане Туркменистана, России и Китая. Свою трудовую деятельность они устраивают в сфере рабочих специальностей, в качестве квалифицированных рабочих, в сфере торговли, бытового обслуживания. Немалая доля также работает в сфере агропромышленного комплекса".
Гость интервью отметил, какие наиболее популярные профессии среди мигрантов: у мужчин - строитель, у женщин - швея, в сфере обслуживания - повар, официант, водитель.
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