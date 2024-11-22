Откуда в Беларуси берутся нелегальные мигранты

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Основной поток нелегальных мигрантов идет через Россию. Об этом в "Актуальном интервью" заявил первый замминистра внутренних дел Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

Юрий Назаренко:

"Как правило, нелегальные мигранты к нам прибывают с территории Российской Федерации. Они получают там электронные туристические визы, собираются в небольшие группы и переправляются на территорию Беларуси, на границу с прибалтийскими государствами и Польшей. В принципе, это основное движение нелегальных мигрантов в Западную Европу".

Гость интервью также отметил, что Беларусь справляется с нелегальными мигрантами не только в рамках программы ОДКБ, но и по программе специального комплексного мероприятия "Нелегал".