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Отмена заказа раньше срока - на Wildberries произошел сбой
Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока, специалисты уже решают эту проблему, сообщает РИА Новости.
"У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - сказали в компании.
Там же уточнили, что в ближайшее время статус заказа будет обновлен на корректный, и потом его можно будет забрать как обычно. "Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее", - добавили в пресс-службе.
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