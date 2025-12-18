3.68 BYN
Отремонтировать мост и поставить остановки - с какими просьбами обращались белорусы в КГК
За девять месяцев 2025 года в органы Комитета государственного контроля поступило 6470 электронных обращений со всей Беларуси (прежде жалоб было больше). Каждое шестое из них решено положительно.
О чем люди пишут в КГК? Традиционно на первом месте стоят вопросы жилищно-коммунального хозяйства (это примерно составляет пятую часть) - нет чистой воды, не отремонтировали дом или двор, закрыли глаза на многолетнее протекание крыши. Для кого-то контрольное ведомство становится последней инстанцией, ведь иногда обращения в жилищные службы напоминают бег по кругу, а еще это как своеобразное зеркало, которое сразу показывает, что действительно волнует людей и как работает власть на местах.
Ремонт моста в деревне Ходосы
Удобно, надежно и быстро: без всяких опасений сегодня жительница д. Ходосы Жабинковского района Мария Чайка уверенно шагает по небольшому мосту через реку Тростяница. Сооружение хоть расположено и вне населенного пункта - вблизи леса - но пользуется популярностью. Прежде всего, это возможность сократить на несколько километров путь до работы или на дачу. А еще рядом находятся сразу два санатория, и отдыхающие тоже любят сюда приходить. Когда в сентябре разрушился старый мост, вопрос его реконструкции женщина подняла на приеме граждан у председателя Госконтроля Брестской области.
Мария Чайка:
"Мой вопрос был положительно решен. Теперь у нас красота, чуть дальше идет гравийка, которая ведет из Чижевщины до Ходосов. Отдыхающие приходят на мостик, ловят рыбу, осматривают территорию, лес, собирают грибы, ягоды, травы. Это мое первое обращение, и я очень благодарна, что вошли в положение и быстро отреагировали".
Зампредседателя Жабинковского райисполкома Александр Степанюк заявил, что старый мост был построен десятки лет назад, и оказалось, что он не стоял ни у кого на балансе, в связи с этим был поднят вопрос о балансе содержателя. После соответствующих поручений Госконтроля мелиораторы взяли на баланс маленький мост и провели его реконструкцию. Сегодня мост стоит на балансе мелиораторов.
Остановочные пункты в деревне Ковердяки
А в деревне Ковердяки (ее протяженность 1,5 км) Брестского района несколько лет назад был лишь один остановочный пункт для общественного транспорта - в центре населенного пункта. Жители несколько раз обращались за помощью в исполнительные комитеты юго-западного региона. Проблемой занимались, в плане она была еще на 2024 год, однако возникли технические нюансы - пришлось искать новое месторасположение. Решить проблему полностью удалось лишь в 2025 году, при этом не без участия Госконтроля.
"В январе 2025 года жители деревни Ковердяки обратились в Комитет с просьбой об оказании содействия в установке остановочного пункта. С мая 2023 года они обращались по данному вопросу в Брестский горисполком, райисполком и облисполком. На протяжении двух лет работы выполнялись, при этом сроки переносились, но причины их не уточнялись. После обращения в Комитет были приняты соответствующие меры, и остановочный пункт в мае 2025 года был поставлен", - рассказала главный специалист Комитета госконтроля Брестской области Наталья Пусан.
Сегодня в Ковердяках насчитывается уже шесть остановочных пунктов, которые полностью удовлетворяют потребности посадки и высадки пассажиров.
Остановки и транспортные маршруты в Фаниполе
В Фаниполе микрорайон Южный - активно заселяющийся в последние годы, но долгое время он был в транспортной изоляции. Ближайшая автобусная остановка находилась в нескольких километрах, а до центральной части города и все было и все 5 км. Если личный транспорт отсутствовал, то приходилось преодолевать приличное расстояние пешком.
Сергей Дедко, житель г. Фаниполя:
"Фаниполь, когда я приехал, был не такой большой, в частности, и микрорайон Южный. Когда там шло строительство, были разбиты дороги, была грязь, жителей беспокоило, что детки ходили по ней. Мы вместе обратились в КГК, и спустя некоторое время увидели, что положили качественное асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуарные дорожки. Хотелось бы продолжать и дальше благоустройство не только центральных улиц, но и пристраиваемых".
Кстати, запустили и долгожданный автобусный маршрут до центра города, где находятся нужные гражданам поликлиники, детские сады, магазины. И вот, чего еще точно ждут люди, так это самого остановочного пункта, чтобы в ожидании транспорта пассажирам было где укрыться от капризов погоды, коих нынче немало.
