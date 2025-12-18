Отремонтировать мост и поставить остановки - с какими просьбами обращались белорусы в КГК

Фото: Минск-Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/950cb321-2311-4227-a99a-b77f7b891fd1/conversions/687e2b87-0a2c-4ab5-8293-a29c3f151f4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/950cb321-2311-4227-a99a-b77f7b891fd1/conversions/687e2b87-0a2c-4ab5-8293-a29c3f151f4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/950cb321-2311-4227-a99a-b77f7b891fd1/conversions/687e2b87-0a2c-4ab5-8293-a29c3f151f4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/950cb321-2311-4227-a99a-b77f7b891fd1/conversions/687e2b87-0a2c-4ab5-8293-a29c3f151f4c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Минск-Новости

За девять месяцев 2025 года в органы Комитета государственного контроля поступило 6470 электронных обращений со всей Беларуси (прежде жалоб было больше). Каждое шестое из них решено положительно.

О чем люди пишут в КГК? Традиционно на первом месте стоят вопросы жилищно-коммунального хозяйства (это примерно составляет пятую часть) - нет чистой воды, не отремонтировали дом или двор, закрыли глаза на многолетнее протекание крыши. Для кого-то контрольное ведомство становится последней инстанцией, ведь иногда обращения в жилищные службы напоминают бег по кругу, а еще это как своеобразное зеркало, которое сразу показывает, что действительно волнует людей и как работает власть на местах.

Ремонт моста в деревне Ходосы

Удобно, надежно и быстро: без всяких опасений сегодня жительница д. Ходосы Жабинковского района Мария Чайка уверенно шагает по небольшому мосту через реку Тростяница. Сооружение хоть расположено и вне населенного пункта - вблизи леса - но пользуется популярностью. Прежде всего, это возможность сократить на несколько километров путь до работы или на дачу. А еще рядом находятся сразу два санатория, и отдыхающие тоже любят сюда приходить. Когда в сентябре разрушился старый мост, вопрос его реконструкции женщина подняла на приеме граждан у председателя Госконтроля Брестской области.

мост в деревне Ходосы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af65cfa5-c06f-493f-955c-13025f535a39/conversions/845a87fd-e5fe-4714-91ae-8c7a6099d80a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af65cfa5-c06f-493f-955c-13025f535a39/conversions/845a87fd-e5fe-4714-91ae-8c7a6099d80a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af65cfa5-c06f-493f-955c-13025f535a39/conversions/845a87fd-e5fe-4714-91ae-8c7a6099d80a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af65cfa5-c06f-493f-955c-13025f535a39/conversions/845a87fd-e5fe-4714-91ae-8c7a6099d80a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Чайка:

"Мой вопрос был положительно решен. Теперь у нас красота, чуть дальше идет гравийка, которая ведет из Чижевщины до Ходосов. Отдыхающие приходят на мостик, ловят рыбу, осматривают территорию, лес, собирают грибы, ягоды, травы. Это мое первое обращение, и я очень благодарна, что вошли в положение и быстро отреагировали".

Зампредседателя Жабинковского райисполкома Александр Степанюк заявил, что старый мост был построен десятки лет назад, и оказалось, что он не стоял ни у кого на балансе, в связи с этим был поднят вопрос о балансе содержателя. После соответствующих поручений Госконтроля мелиораторы взяли на баланс маленький мост и провели его реконструкцию. Сегодня мост стоит на балансе мелиораторов.

Остановочные пункты в деревне Ковердяки

А в деревне Ковердяки (ее протяженность 1,5 км) Брестского района несколько лет назад был лишь один остановочный пункт для общественного транспорта - в центре населенного пункта. Жители несколько раз обращались за помощью в исполнительные комитеты юго-западного региона. Проблемой занимались, в плане она была еще на 2024 год, однако возникли технические нюансы - пришлось искать новое месторасположение. Решить проблему полностью удалось лишь в 2025 году, при этом не без участия Госконтроля.

Остановочные пункты в деревне Ковердяки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53ef39de-d2bd-45cb-99ab-fd5d7ec7db7e/conversions/4fcfaed8-de8f-4d5e-9714-287f6cda95e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53ef39de-d2bd-45cb-99ab-fd5d7ec7db7e/conversions/4fcfaed8-de8f-4d5e-9714-287f6cda95e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53ef39de-d2bd-45cb-99ab-fd5d7ec7db7e/conversions/4fcfaed8-de8f-4d5e-9714-287f6cda95e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53ef39de-d2bd-45cb-99ab-fd5d7ec7db7e/conversions/4fcfaed8-de8f-4d5e-9714-287f6cda95e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В январе 2025 года жители деревни Ковердяки обратились в Комитет с просьбой об оказании содействия в установке остановочного пункта. С мая 2023 года они обращались по данному вопросу в Брестский горисполком, райисполком и облисполком. На протяжении двух лет работы выполнялись, при этом сроки переносились, но причины их не уточнялись. После обращения в Комитет были приняты соответствующие меры, и остановочный пункт в мае 2025 года был поставлен", - рассказала главный специалист Комитета госконтроля Брестской области Наталья Пусан.

Сегодня в Ковердяках насчитывается уже шесть остановочных пунктов, которые полностью удовлетворяют потребности посадки и высадки пассажиров.

Остановки и транспортные маршруты в Фаниполе

В Фаниполе микрорайон Южный - активно заселяющийся в последние годы, но долгое время он был в транспортной изоляции. Ближайшая автобусная остановка находилась в нескольких километрах, а до центральной части города и все было и все 5 км. Если личный транспорт отсутствовал, то приходилось преодолевать приличное расстояние пешком.

Фаниполь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6b840e-362b-4c4c-8334-624b61e2a139/conversions/a01679ec-7e73-4806-ba81-5a8411c187c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6b840e-362b-4c4c-8334-624b61e2a139/conversions/a01679ec-7e73-4806-ba81-5a8411c187c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6b840e-362b-4c4c-8334-624b61e2a139/conversions/a01679ec-7e73-4806-ba81-5a8411c187c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6b840e-362b-4c4c-8334-624b61e2a139/conversions/a01679ec-7e73-4806-ba81-5a8411c187c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Дедко, житель г. Фаниполя:

"Фаниполь, когда я приехал, был не такой большой, в частности, и микрорайон Южный. Когда там шло строительство, были разбиты дороги, была грязь, жителей беспокоило, что детки ходили по ней. Мы вместе обратились в КГК, и спустя некоторое время увидели, что положили качественное асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуарные дорожки. Хотелось бы продолжать и дальше благоустройство не только центральных улиц, но и пристраиваемых".

Кстати, запустили и долгожданный автобусный маршрут до центра города, где находятся нужные гражданам поликлиники, детские сады, магазины. И вот, чего еще точно ждут люди, так это самого остановочного пункта, чтобы в ожидании транспорта пассажирам было где укрыться от капризов погоды, коих нынче немало.