Отремонтируют дороги и дома: как в Заславле готовятся к проведению "Дожинок-2025"

Как заявил 8 апреля председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко, город сохранит свой уникальный историко-культурный облик, но при этом значительно благоустроят его инфраструктуру (произведут ремонт 70 домов, реконструкцию детских садов, школы искусств, обновят дороги и тротуары). Обновленный имидж будет и у городской площади, рядом с ней появится музей под открытым небом. Продолжится возведение и заславской поликлиники.

"У нас есть планы по обустройству молодежного парка, по строительству физкультурно-оздоровительного центра, поликлиники. Мы знаем обеспокоенность жителей свалкой, которая здесь расположена, будем принимать решения по ее дальнейшему функционированию. Отмечу, что каждый уголок города будет в зоне нашего внимания. Я уверен, что Заславль с общей помощью и поддержкой встретит праздник достойно".