3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Оценка уровня физподготовки: в Беларуси продолжается проверка боеготовности армии
В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Госсекретариатом Совета Безопасности оценивается в том числе уровень физической подготовки личного состава. Экзамен держит отдельный механизированный батальон. Гвардейцы сдают нормативы по подтягиваниям на перекладине. И как подчеркивают в Минобороны, данный этап проверки позволяет объективно оценить выносливость и готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению.
"В рамках масштабной проверки боевой готовности Вооруженных Сил проводятся контрольные занятия по физической подготовке. В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь, на контрольные занятия вынесены два норматива: на силу - подтягивания на перекладине, и на выносливость - марш-бросок в составе подразделения на 5 км", - прокомментировал заместитель начальника управления военной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси Сергей Бризинский.
Главная цель контрольных занятий, по его словам, заключается в оценке уровня физической подготовленности военнослужащих отдельной механизированной бригады. На занятия привлекается 100 % личного состава.
"Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности Вооруженных Сил в условиях напряженности. Именно поэтому выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке", - отметил Сергей Бризинский.
Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены. Уровень силы личного состава находится в достойном состоянии, подчеркнул заместитель начальника управления военной безопасности.
И напомним, что особенность проверки - личное участие Главнокомандующего. Александр Лукашенко приводит войска в высшую степень готовности напрямую, без долгих согласований.