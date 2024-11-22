Ответ на любой вопрос. Встреча представителей ЦИК с журналистами не имела скрытых смыслов

Кампания по выборам Президента Беларуси проходит в плановом режиме - в соответствии с определенными законом сроками и этапами. Сигналов о внештатных ситуациях в ЦИК не поступало, заявил Игорь Карпенко.



Но в то же время деструктивные шаги из-за рубежа с попытками бойкотировать выборы Президента в Беларуси не прекращаются. Поэтому сегодня особенно актуальны вопросы укрепления электорального суверенитета.

Принципы гласности и открытости в работе ЦИК

Встреча представителей ЦИК с журналистами не имеет каких-то скрытых смыслов. Чуть больше двух недель остается до основного дня голосования, и, конечно же, интерес к теме только нарастает как у журналистов, так и у избирателей. В начале пресс-конференции предупредили: из зала может звучать абсолютно любой вопрос. О чем это говорит? Это еще раз подчеркивает принцип открытости, о котором заявляет Беларусь в проведении электоральной кампании.

Подготовка к выборам идет в штатном режиме, отметил глава ЦИК, приветствуя журналистов. С 10 января в дежурном режиме на участках для голосования находятся члены участковых избирательных комиссий - сверяют списки избирателей и разъясняют порядок тем, у кого возникают вопросы.

С 20 января на участки доставят бюллетени, что подразумевает дополнительную охрану помещений. Заблаговременно продумали шаги безопасности и для тех, кто на местах отвечает за организацию голосования.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"В интернете обсуждается вопрос неопубликования в открытом доступе персональных данных членов участковых комиссий. С целью защиты членов комиссий от агрессивного воздействия в Избирательный кодекс были внесены изменения. В частности, сейчас в газетах и на сайтах исполкомов не публикуются персональные данные членов. Это не значит, что мы их прячем от избирателей. Когда избиратель придет на участок для голосования, то увидит членов комиссий, которые будут носить бейджи с указанием фамилии, имени и отчества. Данная законодательная мера предотвращает несанкционированное использование персональных данных членов избирательных комиссий".

Выборы Беларусь проводит исключительно в своих интересах, отсюда понятие электорального суверенитета в Концепции нацбезопасности. Это и требования к кандидатам в Президенты, и запрет на финансирование структур, участвующих в выборах извне. Опыт показал, что фото- и видеофиксация заполненного бюллетеня не несет никакой смысловой информации, а вот для беглых экстремистов это повод поднять шумиху. Впрочем, и сегодня пытаются выдавить попытки буквально на ровном месте.

Игорь Карпенко добавил, что в соответствии с национальным законодательством и госслужащие Беларуси, и ее граждане должны знать два государственных языка. К тому же оба языка изучаются в школе и в других учреждениях образования:

"И я не думаю, что фамилия, имя, отчество кандидата и некоторые его биографические данные вызовут трудности у наших граждан при изучении бюллетеня. А относительно амбиций носителей таких рассуждений... Я очень аккуратно отношусь к подобным националистическим выпадам. Мы должны понимать, что в Беларуси сегодня порядка 150 наций и народностей проживает, у которых тоже могут быть свои языковые предпочтения. Но они являются гражданами Республики Беларусь! И создавая условия для национально-культурного развития в нашей стране, мы, конечно, все равно должны знать два государственных языка".

Беглые экстремисты за рубежом

По сути беглым-экстремистам ничего не остается, кроме как раздувать из ничего. Сейчас активно распространяют соответствующие листовки с призывом голосовать на выборах против всех кандидатов или игнорировать выборы. Во время пресс-конференции их показали Игорю Карпенко. Игорь Карпенко при помощи шредера (бумагоуничтожителя) продемонстрировал, как необходимо поступать с такими листовками беглых экстремистов. И добавил: "Призываю наших граждан приходить на участки и делать свой осознанный выбор. Как говорится, собаки лают, а караван идет".

Беларусь не создает участки для голосования за рубежом

Избирательный процесс идет своим чередом, активно набирая обороты. Что касается участков за рубежом, в нынешнюю электоральную кампанию Беларусь их не создает.

Вместе с тем внутри страны их будет 6, куда могут приехать граждане Беларуси, постоянно проживающие за рубежом и состоящие на консульском учете. Ждем из-за рубежа и наблюдателей – тех, что способны дать объективную оценку. Впервые для иностранцев на английский язык перевели Избирательный кодекс.

ЦИК аккредитовал 362 международных наблюдателя