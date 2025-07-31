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Оздоровительная смена "Радуга надежды" - уникальная программа для детей, которые перенесли онкологию
Яркий отдых без ограничений. В центре "Зубренок" смена "Радуга надежды" в очередной раз собрала детей, которые перенесли сложные онкологические заболевания. Такую инициативу уже более 30 лет реализует Белорусский детский фонд.
Наполнить жизнь яркими красками, позитивными эмоциями, без ограничений - главная задача, которую ставят в Национальном детском центре "Зубренок". В смене "Радуга надежды" - 50 человек. Мальчишки и девчонки со всей страны. Каждый из них уже совершил подвиг в раннем или чуть более осознанном возрасте. Ребята перенесли сложные онкологические заболевания.
Основная цель смены - психологическое и общефизическое укрепление здоровья ребят. Курс разработан Белорусским детским фондом совместно с врачами. Помимо оздоровительной программы дети участвуют в творческих конкурсах, интеллектуальных викторинах, играх, мастер-классах и кружках по интересам.
Ксюша Новицкая в белорусском "Артеке" впервые. Копилка впечатлений уже наполнена интересными моментами. День у ребят расписан чуть ли не по секундам. Скучать уж точно не приходится.
17 дней рука об руку. Прогулки на свежем воздухе, настольные игры, вечера у костра. Здесь нет особенных - все равны. Ребята могут проявить свои таланты.
Смена проходит под контролем медспециалистов, которые постоянно следят за здоровьем детей. Ульяна Шелег - врач-реабилитолог, вспоминает, что буквально 20 лет назад приезжала в лагерь ребенком, а теперь помогает ребятам провести это лето с комфортом и удовольствием.
Ульяна Шелег, завотделением медицинской реабилитации РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: "Радуга надежды" - уникальная программа для нашей страны. Она направлена не на медикаментозное лечение детей, а на их социальную и психологическую реабилитацию.
Для детей организуются праздничные, экскурсионные и оздоровительные мероприятия. Мы тесно сотрудничаем с врачами медицинского пункта "Зубренок" и для каждого ребенка составляем индивидуальную программу. Кому-то можно заниматься футболом, другим - только плаванием. Есть дети, которым спорт противопоказан, и для них подбираются специальные занятия лечебной физкультурой.
Более чем за 30 лет проекта оздоровление прошли порядка 3 тыс. ребят. Поддержка, много веселья, свобода - действительно, то, что доктор прописал.