Оздоровительная смена "Радуга надежды" - уникальная программа для детей, которые перенесли онкологию

Яркий отдых без ограничений. В центре "Зубренок" смена "Радуга надежды" в очередной раз собрала детей, которые перенесли сложные онкологические заболевания. Такую инициативу уже более 30 лет реализует Белорусский детский фонд.

Наполнить жизнь яркими красками, позитивными эмоциями, без ограничений - главная задача, которую ставят в Национальном детском центре "Зубренок". В смене "Радуга надежды" - 50 человек. Мальчишки и девчонки со всей страны. Каждый из них уже совершил подвиг в раннем или чуть более осознанном возрасте. Ребята перенесли сложные онкологические заболевания.

Основная цель смены - психологическое и общефизическое укрепление здоровья ребят. Курс разработан Белорусским детским фондом совместно с врачами. Помимо оздоровительной программы дети участвуют в творческих конкурсах, интеллектуальных викторинах, играх, мастер-классах и кружках по интересам.

Ксюша Новицкая в белорусском "Артеке" впервые. Копилка впечатлений уже наполнена интересными моментами. День у ребят расписан чуть ли не по секундам. Скучать уж точно не приходится.

17 дней рука об руку. Прогулки на свежем воздухе, настольные игры, вечера у костра. Здесь нет особенных - все равны. Ребята могут проявить свои таланты.

Смена проходит под контролем медспециалистов, которые постоянно следят за здоровьем детей. Ульяна Шелег - врач-реабилитолог, вспоминает, что буквально 20 лет назад приезжала в лагерь ребенком, а теперь помогает ребятам провести это лето с комфортом и удовольствием.

Ульяна Шелег, завотделением медицинской реабилитации РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии города Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04caa573-a979-490e-8330-70643442c116/conversions/bc10a2d7-2330-4563-a2b8-607b3af5ec77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04caa573-a979-490e-8330-70643442c116/conversions/bc10a2d7-2330-4563-a2b8-607b3af5ec77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04caa573-a979-490e-8330-70643442c116/conversions/bc10a2d7-2330-4563-a2b8-607b3af5ec77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04caa573-a979-490e-8330-70643442c116/conversions/bc10a2d7-2330-4563-a2b8-607b3af5ec77-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ульяна Шелег, завотделением медицинской реабилитации РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: "Радуга надежды" - уникальная программа для нашей страны. Она направлена не на медикаментозное лечение детей, а на их социальную и психологическую реабилитацию.

Для детей организуются праздничные, экскурсионные и оздоровительные мероприятия. Мы тесно сотрудничаем с врачами медицинского пункта "Зубренок" и для каждого ребенка составляем индивидуальную программу. Кому-то можно заниматься футболом, другим - только плаванием. Есть дети, которым спорт противопоказан, и для них подбираются специальные занятия лечебной физкультурой.