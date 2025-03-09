Ожившие картины. Современные технологии позволяют увидеть, как ковалась Великая Победа

Страницы истории Великой Победы оживают посредством нейросетей. Интерактивный проект "За дзень наступны ўсяе зямлі" продолжает свое путешествие в журнале "Мастацтва". С помощью нейросетей для читателей организуется экранное взаимодействие с событиями Великой Отечественной войны. Все тематические номера содержат QR-коды, позволяющие просматривать анимации к иллюстрациям. Также подготовлена распечатанная серия картин большого формата, которая будет экспонироваться в регионах Беларуси.

Наталья Кузнецова, директор редакционно-издательского учреждения "Культура і мастацтва": "У нас уже 12 картин увидели свет. Они не только увидели свет в журнале, но и легли на полотна, на холсты, которые тоже живые, они тоже оживают, тоже двигаются. И на сегодняшний день уже первые выставочные варианты были сделаны во время итоговой коллегии в Министерстве культуры Республики Беларусь. Картины обрели своих первых зрителей. И дальше наши картины поедут по всей стране. Хотим, чтобы как можно больше людей увидели это, и особенно молодое поколение".