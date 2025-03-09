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Ожившие картины. Современные технологии позволяют увидеть, как ковалась Великая Победа
Страницы истории Великой Победы оживают посредством нейросетей. Интерактивный проект "За дзень наступны ўсяе зямлі" продолжает свое путешествие в журнале "Мастацтва".
С помощью нейросетей для читателей организуется экранное взаимодействие с событиями Великой Отечественной войны. Все тематические номера содержат QR-коды, позволяющие просматривать анимации к иллюстрациям.
Также подготовлена распечатанная серия картин большого формата, которая будет экспонироваться в регионах Беларуси.
Наталья Кузнецова, директор редакционно-издательского учреждения "Культура і мастацтва": "У нас уже 12 картин увидели свет. Они не только увидели свет в журнале, но и легли на полотна, на холсты, которые тоже живые, они тоже оживают, тоже двигаются. И на сегодняшний день уже первые выставочные варианты были сделаны во время итоговой коллегии в Министерстве культуры Республики Беларусь. Картины обрели своих первых зрителей. И дальше наши картины поедут по всей стране. Хотим, чтобы как можно больше людей увидели это, и особенно молодое поколение".
Проект, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, был запущен в 2024 году.
В нем задействованы самые крупные музеи Беларуси - Национальный художественный и Музей истории Великой Отечественной. Изображения доставляются из фондов, а оживлением военных шедевров занимаются студенты Академии искусств.
За год будет подготовлено 12 тематических номеров с анимацией. Новый номер журнала открыла картина Ивана Ахремчика "Защитники Брестской крепости".