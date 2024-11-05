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Памятный знак, новое здание прокуратуры и награды - прокуратура Брестской области празднует юбилей
85 лет на страже законности - прокуратура Брестской области отмечает юбилей. По случаю праздника в городе над Бугом торжественно открыли знак в память о жертвах геноцида белорусского народа "Древо жизни".
Место установки выбрано неслучайно. В 1941-м здесь проходила железная дорога, по которой вывозили для уничтожения узников Брестского гетто. Такой символ появится в каждом областном центре. Брест стал вторым после Гомеля.
Клим Веремейчик, воспитанник военно-патриотического клуба "Крепость":
"Мы живем в мирное время, не видели страхов войны. Слава богу, у нас в стране все мирно. Много внимания уделяется памяти, чтобы никто не забывал, чтобы молодое поколение все помнило, насколько это страшно. Чтобы такое больше не повторилось".
Новое здание прокуратуры открыли в Каменце
А в Каменце в честь праздника открыли новое здание прокуратуры района. Бывшее было построено в 70-х прошлого века и уже не отвечало современным требованиям. Cейчас все компактно, соответствует необходимым нормам. Особый акцент сделали на безбарьерную среду. Ежедневно сюда обращаются граждане с разными проблемами и получают помощь.
Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:
"Брестская область работает эффективно, как и в целом вся правоохранительная система Беларуси. У нас на данный период самый низкий уровень преступности как в стране, так и в Брестской области. Все задачи, которые ставятся перед нами в первую очередь главой государства, выполняются безусловно. Мы сегодня серьезной акцент делаем на решении вопроса, связанного с социальными гарантиями наших граждан".
Также в юбилейный день на площади Церемониалов в Брестской крепости новые сотрудники органов прокуратуры принесли присягу. Состоялся и торжественный концерт. Лучшие получили заслуженные награды.
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