Памятный знак в честь женщин ЖКХ торжественно открыли в Несвиже

Памятный знак в честь женщин, которые работают в ЖКХ Минской области, торжественно открыли в Несвиже. Он посвящен труженицам, которые ежедневно работают на благо страны.

На территории Несвижского замка, памятника архитектуры XVI-XVIII веков, появилась новая достопримечательность - памятный знак в честь женщин, которые работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, и аллея, которую заложили сами представительницы сферы.

Набережную у Замкового пруда украсили саженцы нежных ив и декоративных яблонь. Вдоль аллеи установили скамейки, рядом композиции из цветов. Скоро ландшафт дополнят современные фонари и фонтаны на водоеме.

Марина Клим, ландшафтный архитектор Слуцкого жилищно-коммунального хозяйства

Марина Клим, ландшафтный архитектор Слуцкого жилищно-коммунального хозяйства: "Я предлагаю, рисую проекты, предлагаю их руководству города и моему непосредственному руководству. Мы согласовываем возможность того, чтобы тоже создавать такие красивые места, как здесь. Очень люблю Слуцк. Это мой родной город. Училась я в Минске, но, естественно, вернулась назад, чтобы самореализоваться именно для своего родного города".

Здесь же лучшим работницам ЖКХ Минской области вручили награды за важный для благоустройства и комфорта регионов труд и личный вклад в профессию.

Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Сложно представить профессию, найти ту профессию в ЖКХ, где бы ни работала женщина. Сегодня женщины абсолютно во всех профессиях, в организациях у нас работают - и водители, и дворники, и рабочие".

Несвижский район в этом году удостоен занесения на Республиканскую доску почета за высокие результаты в сфере социально-экономического развития за предыдущие 5 лет. Это достижение - заслуга его жителей, в том числе старательных, преданных тружениц, женщин, которые работают в разных сферах - от образования до строительства.

