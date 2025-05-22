Пантус: В первый день выставки MILEX-2025 заключено контрактов почти на 40 млн долларов

В первый день выставки вооружения MILEX-2025, которая проходит в Минске, заключено контрактов почти на 40 млн долларов. Об этом в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал председатель Госкомвоенпрома Беларуси.

"В первый день выставки работа была очень активная, и уже есть подписанные контракты. Озвучу сумму. Порядка 40 млн долларов США мы наработали за первый день работы. Работа продолжается. Очень много встреч запланировано и на сегодня, и на завтра, и даже в последний день выставки. Как вы знаете, у нас очень много официальных делегаций прибыло, приехали представители деловых кругов из 30 стран, поэтому работа очень активная и достаточно напряженная".