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Пантус: В первый день выставки MILEX-2025 заключено контрактов почти на 40 млн долларов
В первый день выставки вооружения MILEX-2025, которая проходит в Минске, заключено контрактов почти на 40 млн долларов. Об этом в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал председатель Госкомвоенпрома Беларуси.
Дмитрий Пантус подчеркнул, что на 22 мая также запланировано много двусторонних встреч с потенциальными покупателями белорусской военной техники.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
"В первый день выставки работа была очень активная, и уже есть подписанные контракты. Озвучу сумму. Порядка 40 млн долларов США мы наработали за первый день работы. Работа продолжается. Очень много встреч запланировано и на сегодня, и на завтра, и даже в последний день выставки. Как вы знаете, у нас очень много официальных делегаций прибыло, приехали представители деловых кругов из 30 стран, поэтому работа очень активная и достаточно напряженная".
22 мая посетить 12-ю выставку военной техники и вооружения MILEX смогут все желающие. Помимо этого запланировано открытие 11-й Международной конференции по вопросам развития вооружения, военной и специальной техники, а также технологий двойного назначения.