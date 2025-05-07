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Парад, театрализованный эпизод, салют - как в Минске пройдет День Победы
Праздничные мероприятия в День Великой Победы будут проходить по всей Беларуси.
Главным событием станет военный парад и театрализованный эпизод "Будем жить". Начнется он в 20:30 в белорусской столице.
В центре Минска на закате можно будет увидеть кавалеристов и ту самую тачанку с пулеметом, а также офицеров с винтовками и боевыми знаменами - реликвиями воинских частей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
Завершатся торжества в Минске праздничным салютом. Основная площадка - сквер у гостиницы "Беларусь". Разноцветные залпы раскрасят небо над столицей сразу после военного парада и театрализованного эпизода - ориентировочно в 21:40. Также салюты пройдут в 5 районах города: в парке Павлова, микрорайоне Дрозды, парке Уго Чавеса, на площадке "Чижовка-Арены" и у Национальной библиотеки.