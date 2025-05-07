Парад, театрализованный эпизод, салют - как в Минске пройдет День Победы

Праздничные мероприятия в День Великой Победы будут проходить по всей Беларуси.

Главным событием станет военный парад и театрализованный эпизод "Будем жить". Начнется он в 20:30 в белорусской столице.

В центре Минска на закате можно будет увидеть кавалеристов и ту самую тачанку с пулеметом, а также офицеров с винтовками и боевыми знаменами - реликвиями воинских частей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

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