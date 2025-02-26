Пархамович: Мы должны больше внимания уделять гражданам в малых населенных пунктах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/732463cf-dff6-4616-8b31-bc35c16daaa2/conversions/3a327476-6f5c-4ea7-83b5-7116336cff6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/732463cf-dff6-4616-8b31-bc35c16daaa2/conversions/3a327476-6f5c-4ea7-83b5-7116336cff6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/732463cf-dff6-4616-8b31-bc35c16daaa2/conversions/3a327476-6f5c-4ea7-83b5-7116336cff6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/732463cf-dff6-4616-8b31-bc35c16daaa2/conversions/3a327476-6f5c-4ea7-83b5-7116336cff6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что будет способствовать деурбанизации, рассказал журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время рабочей поездки в Костюковичи, пишет БЕЛТА.

Он прокомментировал постановление правительства № 65 от 3 февраля, которое не только устанавливает объемы строительства и финансирования жилья, но и предусматривает меры для развития жилищного строительства в населенных пунктах до 20 тыс. человек и обеспечения жильем их очередников.

"Для малых населенных пунктов, городов с численностью населения менее 20 тыс. принят достаточно серьезный документ, в котором существенно увеличен предельный норматив по кредитованию: практически в полтора раза. Если раньше компенсировалось где-то порядка 50 % стоимости квартиры, то сейчас для недорогого жилья типовых потребительских качеств, это, наверное, 85-90 % квартиры, - отметил Руслан Пархамович. - Я думаю, что для большинства граждан, которые в силу финансовых причин до сих пор не могли осуществить строительство у себя в малых населенных пунктах, сейчас это позволит им еще раз пересмотреть свои взгляды и, думаю, в ближайшее время приступить к строительству либо к приобретению своего собственного жилья".

Такой подход - реализация государственной политики. На финальной стадии находится концепция жилищной политики. "В ней есть определенные тезисы, основные направления. И одним из этих тезисов является деурбанизация. Это предоставление максимально комфортных условий как в приобретении, строительстве жилья, так и проживания в малых населенных пунктах, - подчеркнул министр. - Мы должны больше внимания уделять тем гражданам, которые живут в малых населенных пунктах. Потому что здесь находится все то, благодаря чему живет наша страна: сельское хозяйство, о котором постоянно говорят на разных уровнях, да и не только. Все остальные отрасли экономики тоже вырастают из сельской местности. Поэтому, чтобы было комфортно, необходимо в первую очередь уделять внимание вот таким населенным пунктам".

Все это позволит людям оставаться на своей малой родине, продолжать здесь жить, строить семьи и развиваться. "Тут речь идет не только о строительстве нового жилья, еще немаловажным является тот факт, что у нас работает еще ряд нормативных правовых актов, например как указ № 75 "О предоставлении гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек". Конечно, хочется более комфортных условий. И если остался родительский дом здесь, в сельской местности, то, не получив поддержки, хочется его бросить и поехать искать счастье где-то в областном центре, Могилеве или Минске, - отметил глава ведомства. - Сегодня есть возможность воспользоваться этим указом, который дает возможность получить кредит на реконструкцию и ремонт такого жилья".