Пархомчик рассказал, как использовали народные способы хранения моркови

"У нас очень много хранилищ, но не все, что мы выращиваем, научились хранить до апреля-мая, до нового урожая, - отметил он. - Мы видим, что наш лук, который мы выращиваем, уже в феврале нуждается в ускоренной продаже, потому что он теряет свои потребительские свойства. Поэтому научиться правильно хранить лук, правильно хранить капусту, чтобы она с надлежащими, хорошими потребительскими свойствами долежала до апреля-мая - это задача решить, как правильно ее сохранить, чтобы она качественно поступала на наши прилавки".

"В целом хранилищ хватает, они есть разного уровня абсолютно. Мы впервые не убирали морковку, мы проводили семинар в Столинском районе. Мы сделали бурты, прямо не выкапывая морковку. И в этом году мы ее начали выкапывать, пригласили все сети, они участвовали как раз при уборке морковки. Она сохранила все свои потребительские свойства, была хорошего вида. И вот этот эксперимент, который мы провели в прошлом году, мы будем сейчас повторять. То есть необязательно все выкапывать. Можно хранить в земле, но для этого нужно соблюсти определенные параметры технологий для того, чтобы данная морковка не промерзла в земле. Это хороший способ хранения. Поэтому будем искать и другие народные способы".