Парки аттракционов открывают новый сезон

Открытие нового летнего сезона в столице запланировано в 2 этапа: первый - 26 апреля. Развлечения для детей и взрослых начнут работать в парках Челюскинцев, 900-летия Минска и Уго Чавеса. А вначале мая - в парке Горького - после масштабной реконструкции. Все аттракционы на завершающей стадии межсезонного техобслуживания. В этом году ждем и новинки - подготовлены современные и инновационные модели аттракционов.

Столичные парки развлечений готовятся к открытию нового летнего сезона. Уже завершаются технические испытания аттракционов, благоустройство площадок, подготовка торговых пунктов для комфорта посетителей.

В новый развлекательный сезон - с обновленной инфраструктурой. Уже в этом году в Центральном детском парке имени Максима Горького после масштабной реконструкции начнут работать пять новых аттракционов, еще три - в парке Челюскинцев.

Работу аттракционов планируют начать в два этапа. В парках Челюскинцев, Уго Чавеса и 900-летия города Минска сезон стартует в конце апреля. А вот уже в парке Горького - после завершения реконструкции - в начале мая.