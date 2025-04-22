Парки аттракционов в Минске готовятся к открытию - рассказываем, когда оно планируется

Парки аттракционов готовы к новому сезону. Открытие в Минске планируется 27 апреля. Все качели прошли межсезонное техобслуживание.

Для городских парков закупили 8 новых аттракционов. Обновит свой облик парк Горького.

Городские парки летних активностей выходят из "отпуска". Все они прошли масштабную подготовку - межсезонное техобслуживание. К новому головокружительному сезону подготовили и новые аттракционы. На смену устаревшим установили современные аналоги. Парк Горького уже дополнили "Драконы" и "Пожарная команда", а парк Челюскинцев украсил "Микс".

"После межсезонного хранения все аттракционы расконсервированы, прошли межсезонное техническое обслуживание. В данный момент на заключительном этапе проходят испытания. Перед испытаниями все аттракционы проходят в обязательном порядке техническое освидетельствование, а аттракционы, которые отработали назначенный срок службы, проходят еще и техническое диагностирование", - рассказал заместитель гендиректора - главный инженер УП "Минскзеленстрой" Руслан Косевич.

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Масштабное обновление проходит в Центральном детском парке имени Горького. Здесь уже монтируют торговые лофт-павильоны. Специалисты вдохновились стилем, в котором был оформлен детский парк в 1930 годы. Появилась и новая зона отдыха у пруда.

А первый аквааккорд в этом сезоне уже прозвучал - солировал оперный фонтан. Он один из самых известных и любимых у жителей столицы и гостей. Эффектную водную феерию оценили все, кто оказался рядом с Большим театром.

Всего Минск украшают 39 искусственных водопадов. Специалисты напоминают, что работают фонтаны только при определенных погодных условиях. К примеру, при сильном дожде или ветре, а также при температуре ниже +10 их ставят на паузу. А вот парки для прогулок и отдыха открыты всегда, аттракционы будут запускать ежедневно с 11:00.