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Парламентарии Беларуси и России обсудили вопросы получения медпомощи на территории двух стран
Парламентарии Беларуси и России обсудили вопросы реализации равных прав граждан при получении медпомощи на территории Союзного государства.
Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по здравоохранению провели анализ видов и условий оказания бесплатной медицинской помощи на территории обеих стран и возможностей получения платных услуг.
И по итогам сделали вывод - права белорусов и россиян в целом равны.
Дмитрий Шевцов, член комиссии Парламентского собрания по здравоохранению:
"Оказание медицинской помощи нашим студентам и гражданам также было важным пунктом повестки дня. Все вопросы мы рассмотрели достаточно сосредоточенно и эффективно. Некоторые из них решили оставить для дальнейших обсуждений - встреча получилась насыщенной и очень продуктивной".
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей:
"Мы видим успехи, которыми делятся наши коллеги, и важно, что все открыты для диалога и сотрудничества. Уже сейчас у нас появляется понимание тематики будущего семинара - это новые информационно-коммуникационные технологии, которые сегодня активно развиваются в Российской Федерации. Причем речь идет не только о столице, но и о регионах. Это актуально в наше время, когда учреждения здравоохранения оснащаются высокотехнологичным оборудованием, а специалистов зачастую не хватает, особенно на уровне поликлиник".
Выявили и ряд пробелов в правоприменительной практике. Среди них - вопросы оказания медицинской помощи несовершеннолетним детям, родители которых проживают и работают в другой стране, а также студентам очной формы обучения.
Особое внимание было уделено вопросам оказания медицинской помощи военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Для устранения недостатков даны рекомендации.