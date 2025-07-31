Парламентарии Беларуси и России обсудили вопросы получения медпомощи на территории двух стран

Парламентарии Беларуси и России обсудили вопросы реализации равных прав граждан при получении медпомощи на территории Союзного государства.



Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по здравоохранению провели анализ видов и условий оказания бесплатной медицинской помощи на территории обеих стран и возможностей получения платных услуг.



И по итогам сделали вывод - права белорусов и россиян в целом равны.

Дмитрий Шевцов, член комиссии Парламентского собрания по здравоохранению news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9c65238-e093-4cfb-beaa-a7c067bb6c50/conversions/f9761143-a401-4d45-a6b5-b39a661eefb4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9c65238-e093-4cfb-beaa-a7c067bb6c50/conversions/f9761143-a401-4d45-a6b5-b39a661eefb4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9c65238-e093-4cfb-beaa-a7c067bb6c50/conversions/f9761143-a401-4d45-a6b5-b39a661eefb4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9c65238-e093-4cfb-beaa-a7c067bb6c50/conversions/f9761143-a401-4d45-a6b5-b39a661eefb4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Шевцов, член комиссии Парламентского собрания по здравоохранению:

"Оказание медицинской помощи нашим студентам и гражданам также было важным пунктом повестки дня. Все вопросы мы рассмотрели достаточно сосредоточенно и эффективно. Некоторые из них решили оставить для дальнейших обсуждений - встреча получилась насыщенной и очень продуктивной".

Валерий Малашко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bcaa430-44bd-4d82-96df-8db75d887c50/conversions/ce3a09a8-8f83-458c-88d0-dd3eef75ab4a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bcaa430-44bd-4d82-96df-8db75d887c50/conversions/ce3a09a8-8f83-458c-88d0-dd3eef75ab4a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bcaa430-44bd-4d82-96df-8db75d887c50/conversions/ce3a09a8-8f83-458c-88d0-dd3eef75ab4a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bcaa430-44bd-4d82-96df-8db75d887c50/conversions/ce3a09a8-8f83-458c-88d0-dd3eef75ab4a-xl-___webp_1920.webp 1920w Валерий Малашко

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей:

"Мы видим успехи, которыми делятся наши коллеги, и важно, что все открыты для диалога и сотрудничества. Уже сейчас у нас появляется понимание тематики будущего семинара - это новые информационно-коммуникационные технологии, которые сегодня активно развиваются в Российской Федерации. Причем речь идет не только о столице, но и о регионах. Это актуально в наше время, когда учреждения здравоохранения оснащаются высокотехнологичным оборудованием, а специалистов зачастую не хватает, особенно на уровне поликлиник".