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Парламентарии Беларуси на 150-й ассамблее МПС расскажут о своих инициативах и успехах
Кибербезопасность, цифровой суверенитет, противодействие терроризму, а также недопущение искажения истории и памяти о Великой Победе - на этих и других темах актуальной мировой повестки акцентирует внимание Беларусь во время 150-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Мероприятие открылось 5 апреля в Ташкенте и собрало более 2 тыс. делегатов из разных уголков планеты. Это представители более чем 180 стран, парламентарии, представители международных организаций, члены Межпарламентского союза и наблюдатели. Белорусскую делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Ассамблея поражает своими масштабами. К подготовке Ташкент подошел основательно, ведь это и большая ответственность - Узбекистану выпала честь первому из стран Центральной Азии принять ассамблею, а это главный орган Межпарламентского союза, площадки весьма авторитетной в мире.
Выступать здесь - это значит быть в центре внимания мирового сообщества. И белорусская делегация не только привезла инициативы, но и расскажет об успехах по ряду направлений. Одна из тем - безопасность в киберпространстве, противодействие терроризму. Беларусь акцентирует внимание мира на цифровом нейтралитете, который предполагает, что страны не будут предпринимать в киберпространстве действия, наносящие ущерб безопасности других государств. Планете нужны правила ответственного поведения в виртуальном пространстве - это очевидно.
Парламентарии Беларуси работают над законодательством, которое обеспечивает цифровую трансформацию экономики и создание безопасной информсреды.
Ожидается, что с подачи белорусов появится и заявление к 80-летию Великой Победы с призывом не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистов, в том числе созданию мемориалов, пропагандирующих расизм, религиозную дискриминацию.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Подобно тому, как колокол Хатыни напоминает всем нам о сотнях сожженных деревень и миллионах погибших граждан нашей страны, наши обращения, адресованные международному межпарламентскому сообществу, должны тоже служить своего рода колоколом, напоминающим международному сообществу об ужасах войны, о Великой Победе, о ценности исторической памяти об этой Победе и необходимости делать все возможное и на парламентском, и на межгосударственном уровне для сохранения мира на нашей планете Земля".
Основная тема ассамблеи - "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость". В Ташкенте будут обсуждены такие вопросы, как сокращение бедности, создание достойных условий труда, поддержка социальной инклюзии, а также повышение участия уязвимых групп населения в процессе принятия решений. И здесь есть что сказать белорусам.