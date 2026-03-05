3.75 BYN
Парламентарии Беларуси за разрешение конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами
В книге соболезнований, которая открыта в посольстве Исламской Республики Иран в Беларуси, продолжают оставлять записи в знак солидарности с иранским народом и скорби по погибшим во время бомбардировок страны.
К ситуации на Ближнем Востоке приковано внимание всего мирового сообщества. Позиция нашей страны - решение конфликта мирным, а не вооруженным путем. В книге соболезнований свои записи оставили парламентарии, представители дипломатического корпуса различных стран, а также делегаты общественных объединений Беларуси.
Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"От лица всего депутатского корпуса Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь мы выражаем искренние соболезнования всему иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, мирных граждан и особенно детей. Республика Беларусь всегда придерживалась и придерживается принципов мирного урегулирования всех спорных вопросов. И сейчас мы призываем к тому, чтобы этот конфликт был прекращен и все разногласия решались только политико-дипломатическими методами".
Перед зданием дипмиссии находятся цветы, которые принесли и продолжают приносить белорусы в знак сочувствия иранскому народу. Также на ограде размещена растяжка с фотографиями погибших в ходе конфликта детей.
Оставить запись в книге соболезнований можно по 6 марта с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед в посольстве Исламской Республики Иран в Беларуси.