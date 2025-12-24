3.71 BYN
Парламентарии исполнили желания воспитанников из Червенского социального пансионата "Игуменский"
Чудеса становятся реальностью благодаря благотворительной акции "Елка желаний". Детям из Червенского социального пансионата "Игуменский" подарили частичку волшебства депутаты Палаты представителей.
Хороводы у елки, песни, поздравления Деда Мороза и Снегурочки - в этот день исполнялись детские желания. Каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором писал в своем письме. В пансионате воспитываются около 300 детей. Здесь созданы все условия для их развития, а также социальной адаптации.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Когда мы приезжаем и дарим персонально то желание, которое ребенок загадал, конечно, эти эмоции захлестывают, нельзя остаться равнодушным. И в этот раз получилось точно так же. Поэтому чем больше мы будем дарить любви и счастья деткам, особенным деткам, тем больше радости и счастья вернется нам. Поэтому мы этот праздник делаем все вместе и получаем столько же положительных эмоций".
Благотворительная кампания Белорусского Красного Креста "Елка желаний" проходит до 15 января. Планируется поздравить 15 тыс. детей и пожилых людей, которые нуждаются в поддержке.