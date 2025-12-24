Парламентарии исполнили желания воспитанников из Червенского социального пансионата "Игуменский"

Чудеса становятся реальностью благодаря благотворительной акции "Елка желаний". Детям из Червенского социального пансионата "Игуменский" подарили частичку волшебства депутаты Палаты представителей. Хороводы у елки, песни, поздравления Деда Мороза и Снегурочки - в этот день исполнялись детские желания. Каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором писал в своем письме. В пансионате воспитываются около 300 детей. Здесь созданы все условия для их развития, а также социальной адаптации.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Когда мы приезжаем и дарим персонально то желание, которое ребенок загадал, конечно, эти эмоции захлестывают, нельзя остаться равнодушным. И в этот раз получилось точно так же. Поэтому чем больше мы будем дарить любви и счастья деткам, особенным деткам, тем больше радости и счастья вернется нам. Поэтому мы этот праздник делаем все вместе и получаем столько же положительных эмоций".