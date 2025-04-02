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Парламентарии о Директиве Президента № 11: цель - улучшение качества жизни каждого белоруса
2 апреля Президент подписал Директиву "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины"
Так, недопустимо вмешательство госорганов, должностных лиц в компетенцию друг друга. Исключается формирование и функционирование советов, комиссий, групп, других экспертных и консультативно-совещательных структур, подменяющих госорганы, кроме непосредственно предусмотренных законодательными актами. Запрещается необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате. Директива содержит также нормы о необходимости упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юрлиц, а также обеспечить информационную безопасность.
Эдуард Северин, депутат Палаты представителей:
"Стратегической целью Директивы № 11 Президента Республики Беларусь в первую очередь является достаточно простая и понятная каждому белорусу вещь, а именно достижение, улучшение качества жизни каждого белоруса. Статистической задачей, которая обозначена в документе, является нулевая бюрократизация и нулевая бюрократия, что в свою очередь предполагает реализация ряда направлений политики. Что касается деятельности Национального собрания Республики Беларусь и Палаты представителей, то следует обозначить, что Конституция Республики Беларусь закрепляет за каждым государственным органом ответственность в пределах его компетенции. Национальное собрание Республики Беларусь в первую очередь ответственно за качественное, эффективное норматворчество, которое в полной степени должно соответствовать вызовам современности".
Алексей Васильев, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Я считаю, что это логичное продолжение политики, которую глава государства проводит на протяжении определенного времени. Этот документ направлен на систематизацию той работы, которую проводят различные органы, в том числе повышает уровень ответственности руководителей как местных вертикалей, так и республиканских органов госуправлений. Четкая градация, которая в этом документе, на мой взгляд, позволит исключить возможности, когда то же законодательство два госоргана понимают по-разному. Считаю, что этот документ позволит продвинуться вперед и не допустить торможение, которое иногда бывает, когда пересекаются определенные интересы местной вертикали с республиканской и наоборот".
Документом предусматривается внедрение цифровых технологий в гос-управлении, повышение эффективности командировок. Вводится обязательная оценка состояния исполнительской дисциплины, которая будет влиять на кадровые решения и представления к наградам.
Тимофей Жигарев, первый зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси:
"В настоящее время практически каждый государственный орган или организация использует в своей деятельности информационные системы и ресурсы. Уже сегодня только государственных информационных систем в стране используется более чем полтысячи. Посредством них собираются огромные массивы данных, которые зачастую дублируют друг друга, а иногда несопоставимы между собой. В этой связи, а также в целях сокращения нагрузки на бизнес и граждан, директивой предписано завершить переход на электронный формат сбора периодической отчетности, провести полную инвентаризацию всех государственных информационных систем. Исключить дублирование запроса информации, оптимизировать состав и структуру собираемой информации, улучшить ее качество. Основная цель - реализовать принцип однократного сбора данных и возможность их многократного использования. Выполнение поставленных задач возложено на Межведомственный совет по управлению государственными данными. Обеспечивать деятельность данного совета будет Белстат".