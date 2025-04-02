Парламентарии о Директиве Президента № 11: цель - улучшение качества жизни каждого белоруса

2 апреля Президент подписал Директиву "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины"

Так, недопустимо вмешательство госорганов, должностных лиц в компетенцию друг друга. Исключается формирование и функционирование советов, комиссий, групп, других экспертных и консультативно-совещательных структур, подменяющих госорганы, кроме непосредственно предусмотренных законодательными актами. Запрещается необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате. Директива содержит также нормы о необходимости упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юрлиц, а также обеспечить информационную безопасность.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5304d92-c0b7-4d34-8d6e-bab1532189ef/conversions/48daeb27-cb74-45d4-811d-b3dea85c74b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5304d92-c0b7-4d34-8d6e-bab1532189ef/conversions/48daeb27-cb74-45d4-811d-b3dea85c74b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5304d92-c0b7-4d34-8d6e-bab1532189ef/conversions/48daeb27-cb74-45d4-811d-b3dea85c74b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5304d92-c0b7-4d34-8d6e-bab1532189ef/conversions/48daeb27-cb74-45d4-811d-b3dea85c74b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эдуард Северин, депутат Палаты представителей:

"Стратегической целью Директивы № 11 Президента Республики Беларусь в первую очередь является достаточно простая и понятная каждому белорусу вещь, а именно достижение, улучшение качества жизни каждого белоруса. Статистической задачей, которая обозначена в документе, является нулевая бюрократизация и нулевая бюрократия, что в свою очередь предполагает реализация ряда направлений политики. Что касается деятельности Национального собрания Республики Беларусь и Палаты представителей, то следует обозначить, что Конституция Республики Беларусь закрепляет за каждым государственным органом ответственность в пределах его компетенции. Национальное собрание Республики Беларусь в первую очередь ответственно за качественное, эффективное норматворчество, которое в полной степени должно соответствовать вызовам современности".

Алексей Васильев, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Я считаю, что это логичное продолжение политики, которую глава государства проводит на протяжении определенного времени. Этот документ направлен на систематизацию той работы, которую проводят различные органы, в том числе повышает уровень ответственности руководителей как местных вертикалей, так и республиканских органов госуправлений. Четкая градация, которая в этом документе, на мой взгляд, позволит исключить возможности, когда то же законодательство два госоргана понимают по-разному. Считаю, что этот документ позволит продвинуться вперед и не допустить торможение, которое иногда бывает, когда пересекаются определенные интересы местной вертикали с республиканской и наоборот".

Документом предусматривается внедрение цифровых технологий в гос-управлении, повышение эффективности командировок. Вводится обязательная оценка состояния исполнительской дисциплины, которая будет влиять на кадровые решения и представления к наградам.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e5cf967-c9ef-4c4f-b925-f9974446555a/conversions/508487b7-9cea-4872-9c7f-18fa8d5b3708-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e5cf967-c9ef-4c4f-b925-f9974446555a/conversions/508487b7-9cea-4872-9c7f-18fa8d5b3708-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e5cf967-c9ef-4c4f-b925-f9974446555a/conversions/508487b7-9cea-4872-9c7f-18fa8d5b3708-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e5cf967-c9ef-4c4f-b925-f9974446555a/conversions/508487b7-9cea-4872-9c7f-18fa8d5b3708-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тимофей Жигарев, первый зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси: