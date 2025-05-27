Партия самолетов СУ-30СМ2 прибыла в Беларусь

Геополитическая обстановка вынуждает укреплять наш оборонный потенциал. Белорусская армия получила партию российских истребителей СУ-30СМ2.

Самолеты прибыли на один из военных аэродромов. Уже буквально на следующей неделе они заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Известно, что это не последняя партия СУ-30СМ2 в 2025 году. Государство уделяет пристальное внимание поддержанию Вооруженных Сил в боевой готовности, оснащению современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

Андрей Лукьянович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b5ab2ec-9f61-4e15-94ac-52f5796950a6/conversions/798eb98a-61a0-42c1-80da-d393e1bcc5d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b5ab2ec-9f61-4e15-94ac-52f5796950a6/conversions/798eb98a-61a0-42c1-80da-d393e1bcc5d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b5ab2ec-9f61-4e15-94ac-52f5796950a6/conversions/798eb98a-61a0-42c1-80da-d393e1bcc5d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b5ab2ec-9f61-4e15-94ac-52f5796950a6/conversions/798eb98a-61a0-42c1-80da-d393e1bcc5d9-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Лукьянович

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Поэтапно идет плановая модернизация, обновление парка вооружения, военной и специальной техники. Сегодня к нам прибыли новейшие многофункциональные истребители Су-30СМ2. В данной авиационной технике очень много новшеств. В первую очередь значительно выросли возможности по боевому применению как по воздушным, наземным, так и морским целям. Значительно усовершенствованы характеристики благодаря интеграции современных авиационных средств поражения и модернизации бортовой радиолокационной станции. Улучшена помехозащищенность, средства электронной борьбы".