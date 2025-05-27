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Партия самолетов СУ-30СМ2 прибыла в Беларусь
Геополитическая обстановка вынуждает укреплять наш оборонный потенциал. Белорусская армия получила партию российских истребителей СУ-30СМ2.
Самолеты прибыли на один из военных аэродромов. Уже буквально на следующей неделе они заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.
Известно, что это не последняя партия СУ-30СМ2 в 2025 году. Государство уделяет пристальное внимание поддержанию Вооруженных Сил в боевой готовности, оснащению современными образцами вооружения, военной и специальной техники.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
"Поэтапно идет плановая модернизация, обновление парка вооружения, военной и специальной техники. Сегодня к нам прибыли новейшие многофункциональные истребители Су-30СМ2. В данной авиационной технике очень много новшеств. В первую очередь значительно выросли возможности по боевому применению как по воздушным, наземным, так и морским целям. Значительно усовершенствованы характеристики благодаря интеграции современных авиационных средств поражения и модернизации бортовой радиолокационной станции. Улучшена помехозащищенность, средства электронной борьбы".
То, что белорусская армия получит новую авиацию, анонсировал еще в субботу, 24 мая, министр обороны. Виктор Хренин обратил внимание, что СУ-30СМ2 - это полностью импортозамещенные многоцелевые истребители поколения 4+. Самолеты модернизированы с учетом опыта СВО.