Атмосфера военного лагеря во время новогодних праздников: партизанский Дед Мороз на всю зиму поселился в мемориальном комплексе "Хованщина". Он приезжает туда каждый год. Но найти волшебника - задача не из простых. Школьники из Ивацевицкого района отправились на его поиски и узнали, как партизаны готовились к Новому году, какие подарки дарили Родине, а какие друг другу.

Разведка ищет партизанского Деда Мороза. Волшебник снова прибыл незаметно. По легенде, он приземлился с парашютом в лесах Ивацевичского района - в урочище Хованщина. Во времена Великой Отечественной оно было сердцем партизанского и подпольного движения Брестчины. Почти 100 школьников отправились на поиски Деда Мороза. Они ознакомились с бытом военного лагеря, попробовали себя в роли разведчиков, снайперов, связистов и выполнили ряд заданий.

Дети и бойцы партизанского движения сражаются за Новый год

Но на поляне возле елки были замечены враги. Начался бой.

Вместе с бойцами партизанского движения дети захватили врага и узнали путь к Деду Морозу.

Взрослые отправились за новогодним волшебником, а дети украсили елку. Именно такие игрушки вешали на зеленую красавицу во времена Великой Отечественной. Старались подготовить тогда и подарки. Чаще всего их делали своими руками.

Этот волшебник отличается от других. Он носит шапку-ушанку, валенки. Одет в тулуп и подпоясан ремнем с портупеей. А в руке держит посох с красной звездой.

Николай Зыбайло, партизанский Дед Мороз:

"Во время Великой Отечественной войны, наверное, вот такие праздники, особенно Новый год, были замечательны. Для детей показать какую-то хотя бы отдушину, то, что война идет, но нужно было их немножко окунуть в ту атмосферу, которая была до войны. На какое-то время даже для взрослых было напоминание о том, что было все-таки хорошее время, как его нужно было ценить, дорожить этим, чтобы оно опять наступило".

Кстати, чествуют здесь и именинников, дарят им подарки.