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Партизанский Дед Мороз на всю зиму поселился в мемориальном комплексе "Хованщина"
Автор:Анна Буйкевич
Атмосфера военного лагеря во время новогодних праздников: партизанский Дед Мороз на всю зиму поселился в мемориальном комплексе "Хованщина". Он приезжает туда каждый год. Но найти волшебника - задача не из простых. Школьники из Ивацевицкого района отправились на его поиски и узнали, как партизаны готовились к Новому году, какие подарки дарили Родине, а какие друг другу.
Разведка ищет партизанского Деда Мороза. Волшебник снова прибыл незаметно. По легенде, он приземлился с парашютом в лесах Ивацевичского района - в урочище Хованщина. Во времена Великой Отечественной оно было сердцем партизанского и подпольного движения Брестчины. Почти 100 школьников отправились на поиски Деда Мороза. Они ознакомились с бытом военного лагеря, попробовали себя в роли разведчиков, снайперов, связистов и выполнили ряд заданий.
Дети и бойцы партизанского движения сражаются за Новый год
Но на поляне возле елки были замечены враги. Начался бой.
Вместе с бойцами партизанского движения дети захватили врага и узнали путь к Деду Морозу.
Взрослые отправились за новогодним волшебником, а дети украсили елку. Именно такие игрушки вешали на зеленую красавицу во времена Великой Отечественной. Старались подготовить тогда и подарки. Чаще всего их делали своими руками.
Этот волшебник отличается от других. Он носит шапку-ушанку, валенки. Одет в тулуп и подпоясан ремнем с портупеей. А в руке держит посох с красной звездой.
Николай Зыбайло, партизанский Дед Мороз:
"Во время Великой Отечественной войны, наверное, вот такие праздники, особенно Новый год, были замечательны. Для детей показать какую-то хотя бы отдушину, то, что война идет, но нужно было их немножко окунуть в ту атмосферу, которая была до войны. На какое-то время даже для взрослых было напоминание о том, что было все-таки хорошее время, как его нужно было ценить, дорожить этим, чтобы оно опять наступило".
Кстати, чествуют здесь и именинников, дарят им подарки.
Новогодний сезон партизанского Деда Мороза в урочище Хованщина продлится до середины января.
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