Пасхальное перемирие - это мировоззренческий шаг со стороны России, отмечают эксперты

Россия объявила пасхальное перемирие. Оно действует с 16:00 11 апреля и до конца 12 апреля. Это гуманитарный, гуманистический и мировоззренческий шаг со стороны России, отмечают эксперты.

"До последнего Российская Федерация сдерживается от ударов по критически важной инфраструктуре, дает шанс сдаться в плен и гарантирует нормальные условия содержания в плену. Поэтому хорошо, что такое решение принято перед самым светлым праздником - Пасхой. Остается рассчитывать и надеяться, что украинский режим не воспользуется этим перемирием для того, чтобы перегруппировать силы и не бросить несчастных украинцев в очередную мясорубку", - отметил гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.