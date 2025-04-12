Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пассажирский теплоход "Белая Русь" отправляется в первый в этом году рейс

В Беларуси стартует круизная навигация - пассажирский теплоход "Белая Русь" отправляется в первый в этом году рейс, передает БЕЛТА со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций.

Круизное судно будет курсировать по белорусскому Полесью - между Брестом и Мозырем. Водный маршрут пролегает по Днепровско-Бугскому каналу, а также рекам Буг, Мухавец, Пина и Припять. Навигация продлится до октября.

Планируется, что "Белая Русь" выполнит 27 рейсов. Загрузка теплохода уже составляет 85 %, сообщил генеральный директор РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь" Николай Котецкий.

туризмтранспорт