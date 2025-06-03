Патриарх Кирилл будет находиться с визитом в Беларуси 4-6 июня

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет с визитом в Беларусь 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ, пишет sputnik.by.

"С 4 по 6 июня 2025 года состоится визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь. Встреча предстоятеля Русской православной церкви с белорусской паствой приурочена к празднованию 900-летия Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке", - пояснили в пресс-службе.

Сначала архиерей прибудет в Минск, где возложит венок к монументу на площади Победы. Также он отслужит всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе вместе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси и другими представителями духовенства.

Затем 5 июня в Полоцке патриарх отслужит литургию в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. Ее будут транслировать телеканалы "Беларусь 3", "Спас", "Союз", также официальный YouTube-канал Белорусской православной церкви.

Визит завершится 6 июня в белорусской столице "мероприятиями на государственном уровне".