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Патриарх Кирилл будет находиться с визитом в Беларуси 4-6 июня
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет с визитом в Беларусь 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ, пишет sputnik.by.
"С 4 по 6 июня 2025 года состоится визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь. Встреча предстоятеля Русской православной церкви с белорусской паствой приурочена к празднованию 900-летия Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке", - пояснили в пресс-службе.
Сначала архиерей прибудет в Минск, где возложит венок к монументу на площади Победы. Также он отслужит всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе вместе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси и другими представителями духовенства.
Затем 5 июня в Полоцке патриарх отслужит литургию в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. Ее будут транслировать телеканалы "Беларусь 3", "Спас", "Союз", также официальный YouTube-канал Белорусской православной церкви.
Визит завершится 6 июня в белорусской столице "мероприятиями на государственном уровне".
Патриарх Кирилл ранее в 2022 году посещал республику в те же даты по случаю 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии.